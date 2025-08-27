ABD'de okula silahlı saldırı
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrindeki bir Katolik okulunda silahlı saldırı meydana geldi. ABD polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan dâhil 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.
Minnesota'nın Minneapolis şehrinde meydana gelen saldırıda, bir Katolik okulu hedef alındı.
Hayatını kaybedenlerden ikisinin 8 ve 10 yaşlarında çocuklar olduğu ifade edilirken 2 çocuğun da durumunun kritik olduğu aktarıldı.
CBS'in haberine göre erkek olduğu bildirilen saldırgan siyah giyinmişti ve tüfek türü bir silah taşıyordu.
Fox News'ün haberine göre ise saldırgan biber gazı kullandı ve 50 ila 100 el ateş etti.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, henüz yaralı sayısına dair bir açıklama yapılmadı.
Donald Trump, konunun Beyaz Saray tarafından takip edildiğini dile getirdi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin açıklama yaparak FBI yetkililerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.
Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.
Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.