ABD'de okula silahlı saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Minnesota'nın Minneapolis şehrinde meydana gelen saldırıda, bir Katolik okulu hedef alındı.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan dâhil 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin 8 ve 10 yaşlarında çocuklar olduğu ifade edilirken 2 çocuğun da durumunun kritik olduğu aktarıldı.

CBS'in haberine göre erkek olduğu bildirilen saldırgan siyah giyinmişti ve tüfek türü bir silah taşıyordu.

Fox News'ün haberine göre ise saldırgan biber gazı kullandı ve 50 ila 100 el ateş etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, henüz yaralı sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Donald Trump, konunun Beyaz Saray tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin açıklama yaparak FBI yetkililerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

We are aware of reports of a shooting at a Catholic school in Minnesota.



FBI agents are on scene, and we ask everyone to keep potential victims, civilians or law enforcement in harm’s way in your prayers.



The @FBI will provide updates as more information becomes available. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.