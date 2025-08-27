Habertürk
        Haberler Dünya ABD'de okula silahlı saldırı | Dış Haberler

        ABD'de okula silahlı saldırı

        ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrindeki bir Katolik okulunda silahlı saldırı meydana geldi. ABD polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan dâhil 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:21
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'nin Minnesota eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

        Minnesota'nın Minneapolis şehrinde meydana gelen saldırıda, bir Katolik okulu hedef alındı.

        ABD polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan dâhil 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

        Hayatını kaybedenlerden ikisinin 8 ve 10 yaşlarında çocuklar olduğu ifade edilirken 2 çocuğun da durumunun kritik olduğu aktarıldı.

        CBS'in haberine göre erkek olduğu bildirilen saldırgan siyah giyinmişti ve tüfek türü bir silah taşıyordu.

        Fox News'ün haberine göre ise saldırgan biber gazı kullandı ve 50 ila 100 el ateş etti.

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, henüz yaralı sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

        Donald Trump, konunun Beyaz Saray tarafından takip edildiğini dile getirdi.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, konuya ilişkin açıklama yaparak FBI yetkililerinin olay yerinde olduğunu bildirdi.

        Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Minneapolis polisi de X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın kontrol altına alındığını ve "halihazırda toplum için aktif bir tehdit bulunmadığını" bildirdi.

        Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

