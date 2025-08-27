Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Kulübünde, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 750 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.