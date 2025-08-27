Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur ve emekli ne kadar maaş alacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?

        Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yılları için maaş zam oranını belirledi. Memura ilk yıl yüzde 11+7, ikinci yıl ise yüzde 5+4 zam yapılacak. Taban aylıkta da bin lira artışa gidilecek. Peki, hangi memur ne kadar maaş alacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 27.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:22
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Yaklaşık 6 buçuk memur ve emekli memurların merakla beklediği zam oranı belli oldu.

        Memur ve emekli memurlar 2026'nın ilk ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7'ye ek olarak taban aylığa bin lira zam alacak. 2027 için belirlenen zam oranı ise ilk altı ay için bir puan artırılarak yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 oldu.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 57 BİN 875 LİRAYA YÜKSELECEK

        Ocak ayında memur ve emekli memur maaşları belirlenirken öncelikle 2025'in temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Örneğin enflasyon farkı yüzde 6 olursa; 2026'nın ilk altı ayı için verilen yüzde 11'lik zamla birlikte, memur ve emekli memurlar ocakta yüzde 17 zam alacak.

        Ayrıca taban aylığa da bin lira artış yapılacak. Bu durumda bekar bir memurun en düşük maaşı, 47 bin 500 liradan 57 bin 875 liraya yükselecek. Aile yardımı alan evli bir memurun en düşük maaşı ise 50 bin 500 liradan 62 bin 14 liraya çıkacak. Öğretmen maaşı ocakta 64 bin 624 lira, polis maaşı 78 bin 490 lira olacak. Mühendislerin maaşı ise 68 bin 50 liradan 83 bin 219 liraya çıkacak.

        Aynı hesaplama ile 23 bin 700 lira olan en düşük emekli memur aylığı da 28 bin 729 TL olacak. Zamla birlikte emekli öğretmen maaşı 43 bin 430 TL'ye, emekli polis maaşı 43 bin 554 TL'ye yükselecek.

