        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!

        Ankara'da, trafikte 'yol verme' tartışmasında otomobilin önünü keserek, sürücüyü bıçakla yaralayıp darp eden 4 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:12
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Ankara'da kan donduran olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi.

        KILIÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

        DHA'daki habere göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları otomobil sürücüsünün önünü kesen 4 kişi, kılıç ve bıçakla saldırdı.

        KAÇAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Sürücü bıçakla yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        YERLİKAYA: ASFALT ZORBALARI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, Ankara'da trafikte 'yol verme' tartışmasında, bir aracın önünü keserek sürücüyü darp eden 4 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Yerlikaya, "Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

        Yerlikaya: Asfalt zorbaları yakalandı!
