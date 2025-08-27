Beşiktaş Lausanne karşısında tur arayacak!
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne'la karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak lig etabına kalmak istiyor. Dev mücadele Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Show TV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.
Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.
Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0
St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4
Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2
Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
Lausanne-Beşiktaş: 1-1
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİG AŞAMASINDA YER ALACAK
Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.
Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.
Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.
SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.
Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI
Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından 2 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.
Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.
