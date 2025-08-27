Habertürk
        Beşiktaş Lausanne karşısında tur arayacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Lausanne karşısında tur arayacak!

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne'la karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak lig etabına kalmak istiyor. Dev mücadele Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 09:43 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:43
        • 1

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Show TV'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        • 2

          Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

          Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

        • 3

          BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

          Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

          Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

          Beşiktaş-Shakhtar Donetsk: 2-4
          Shakhtar Donetsk-Beşiktaş: 2-0
          St. Patrick's-Beşiktaş: 1-4
          Beşiktaş-St. Patrick's: 3-2
          Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1
          Lausanne-Beşiktaş: 1-1

          Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

        • 4

          BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİG AŞAMASINDA YER ALACAK

          Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

          Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

          Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 5

          SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR

          Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

          Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

          Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

          Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        • 6

          TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI

          Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından 2 oyuncu ile yollar ayrıldı.

          Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

          Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

        Habertürk Anasayfa