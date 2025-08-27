Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur zammı Resmi Gazete'de - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur zammına ilişkin karar Resmi Gazete'de

        2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:51 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:51
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Uzun süren pazarlıklar sonucu hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Haberi Görüntüle

        8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Haberi Görüntüle

        2026 İÇİN YÜZDE 11+7, 2027 İÇİN YÜZDE 5+4

        Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

        Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edildi.

