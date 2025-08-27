Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kairat Almatı: Şampiyonlar Ligi'nin en uzak deplasmanı! - Futbol Haberleri

        Kairat Almatı: Şampiyonlar Ligi'nin en uzak deplasmanı!

        Celtic'i eleyerek tarihlerindeki ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Kazakistan'ın Kairat Almatı takımı, coğrafi konumuyla rakiplerini bir hayli yoracak... Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne komşu olma özelliği taşıyan Almatı kenti, Devler Ligi tarihinin en uzak deplasmanı olacak.

        Giriş: 27.08.2025 - 12:43 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kazakistan temsilcisi Kairat Almatı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İskoç devi Celtic'i 0-0 biten iki maçın ardından penaltılarla eleyerek tarih yazdı.

        Kairat, 10 yıl önce Galatasaray'la aynı grupta yer alan Astana takımının ardından Devler Ligi'nde mücadele eden ikinci Kazak ekibi olacak.

        Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Kairat Almatı'nın dikkat çeken en önemli özelliği ise coğrafi konumu...

        Kairat takımının temsil ettiği Kazakistan'ın Almatı kentine ulaşım, rakipleri için bir hayli uzun ve yorucu olacak.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDEKİ EN UZAK DEPLASMAN OLACAK!

        Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzak deplasmanı Kairat Almatı olacak. Kairat ile deplasmanda karşılaşacak takımlar binlerce kilometrelik yolu kat etmek zorunda kalacak.

        REKLAM

        Öyle ki İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, play-off turu rövanş maçı için Almatı'ya oldukça uzun bir yolculuk gerçekleştirdiler. Takımlarını desteklemek isteyen İskoçyalı futbolseverler, bu deplasman için Glasgow kentinden uçakla yaklaşık 5.000 km yol gittiler.

        ÇİN'E KOMŞU!

        Kairat takımına ev sahipliği yapan Almatı kenti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne de komşu olma özelliği taşıyor.

        Almatı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi başkenti Urumçi’ye kara yoluyla yaklaşık 850–900 kilometre mesafede bulunuyor.

        Almatı şehrinin Avrupa'nın önemli futbol merkezlerine olan uçuş uzaklıkları şu şekilde:

        İstanbul: 3900 km

        Paris: 5500 km

        Londra: 5600 km

        Barselona: 5900 km

        Madrid: 6400 km

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Ukrayna'da 18-22 yaşındaki erkeklere yurt dışına çıkmak serbest
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Habertürk Anasayfa