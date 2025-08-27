Kairat Almatı: Şampiyonlar Ligi'nin en uzak deplasmanı!

Kazakistan temsilcisi Kairat Almatı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İskoç devi Celtic'i 0-0 biten iki maçın ardından penaltılarla eleyerek tarih yazdı.

Kairat, 10 yıl önce Galatasaray'la aynı grupta yer alan Astana takımının ardından Devler Ligi'nde mücadele eden ikinci Kazak ekibi olacak.

Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Kairat Almatı'nın dikkat çeken en önemli özelliği ise coğrafi konumu...

Kairat takımının temsil ettiği Kazakistan'ın Almatı kentine ulaşım, rakipleri için bir hayli uzun ve yorucu olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDEKİ EN UZAK DEPLASMAN OLACAK! Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzak deplasmanı Kairat Almatı olacak. Kairat ile deplasmanda karşılaşacak takımlar binlerce kilometrelik yolu kat etmek zorunda kalacak. Öyle ki İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, play-off turu rövanş maçı için Almatı'ya oldukça uzun bir yolculuk gerçekleştirdiler. Takımlarını desteklemek isteyen İskoçyalı futbolseverler, bu deplasman için Glasgow kentinden uçakla yaklaşık 5.000 km yol gittiler.

ÇİN'E KOMŞU! Kairat takımına ev sahipliği yapan Almatı kenti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne de komşu olma özelliği taşıyor. Almatı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi başkenti Urumçi’ye kara yoluyla yaklaşık 850–900 kilometre mesafede bulunuyor. Almatı şehrinin Avrupa'nın önemli futbol merkezlerine olan uçuş uzaklıkları şu şekilde: İstanbul: 3900 km Paris: 5500 km Londra: 5600 km Barselona: 5900 km Madrid: 6400 km