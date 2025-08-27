2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler: 5-6 kez bıçağı soktum! Gözüne çivili sopayla vurdum!
Ankara'da, 10 Ağustos'ta 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesini korumak isterken bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 19 yaşındaki cinayet zanlısı Ahmet Emir Z., hem babasının hem de kardeşinin kavgada bıçak ve çivili sopa kullandığını itiraf etti. Emir Z., ifadesinde kardeşi Taha Z.'nin, "5-6 defa bıçağı soktum, şimdi ne yapacağım" dediğini söyledi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 10 Ağustos'ta, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
HAYATINI KAYBETTİHakan Çakır, 23 yaşındaydı.
Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.
BABA VE ÜÇ KARDEŞ TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.
"5-6 DEFA BIÇAĞI SOKTUM"
Hakan Çakır cinayeti şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı. 19 yaşında ve 9 suç kaydı bulunan Ahmet Emir Z., ifadesinde, Hakan Çakır'ın kendisine saldırdığını öne sürdü. İşte o ifade:
"BABAM 'ÇİVİLİ SOPAYLA VURDUM' DEDİ"
"Tartışma başlamadan önce merdivenlerde oturuyorduk. Annesiyle kızı, 'çekilin de geçelim' dediler. Ben daha önceden ameliyat geçirdiğim için çok hareket edemedim. Sonra Hakan yanımıza geldi. 'Annemgile mi gülüyorsunuz?' diyerek bize saldırdı.
Çıkan kavga sonrasında kardeşim Taha'nın, '5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım' dediğini duydum. Babam Cemal ise birinin gözüne çivili sopayla vurduğunu söyledi."
TUTUKLU BABA: ELİMDE KESİCİ ALET YOKTU
Cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal Zeynal, "Ben oraya vardığımda 6-7 erkek şahsın elinde pala, çivili ve demir sopalar vardı" dedi. Araya girmeye çalışırken karşı taraftan birinin kendisine palayla vurmaya çalıştığını iddia etti. Bıçakla saldırdığı yönündeki ifadelere ise "Elimde kesici alet yoktu" diye yanıt verdi.
Öldürülen Hakan Çakır’ın babası da ifadesinde, kendilerine saldıranların elinde bıçak ve pala olduğunu belirtti. Hakan’ı kimin öldürdüğünü görmediğini, kendisinin de 19 yaşındaki Ahmet Emir tarafından sırtından bıçakladığını söyledi. Cinayetle ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.