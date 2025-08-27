Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 10 Ağustos'ta, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Hakan Çakır cinayeti şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı. 19 yaşında ve 9 suç kaydı bulunan Ahmet Emir Z., ifadesinde, Hakan Çakır'ın kendisine saldırdığını öne sürdü. İşte o ifade:

"BABAM 'ÇİVİLİ SOPAYLA VURDUM' DEDİ"

"Tartışma başlamadan önce merdivenlerde oturuyorduk. Annesiyle kızı, 'çekilin de geçelim' dediler. Ben daha önceden ameliyat geçirdiğim için çok hareket edemedim. Sonra Hakan yanımıza geldi. 'Annemgile mi gülüyorsunuz?' diyerek bize saldırdı.

Çıkan kavga sonrasında kardeşim Taha'nın, '5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım' dediğini duydum. Babam Cemal ise birinin gözüne çivili sopayla vurduğunu söyledi."