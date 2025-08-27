12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, mücadeleden 93-73 galip ayrıldı.
Giriş: 27.08.2025 - 19:42 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:48
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaştı.
A Milli Takım, baştan sona üstün oynadığı maçtan 93-73 galibiyetle ayrıldı.
12 Dev Adam, bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ