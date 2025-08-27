Türkiye - Kanada: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Filenin Sultanları kazanıyor, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yendi ve namağlup grup lideri olarak tur atladı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na yoluna namağlup devam ediyor... Milliler, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları rakibini 25-21, 27-25, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve E Grubu'nda üçte üç yaparak namağlup şekilde son 16 turuna yükseldi.
SON 16 TURUNDA RAKİP SLOVENYA
Grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile eşleşti.
Türkiye-Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.