        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Kanada: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda namağlup lider - Voleybol Haberleri

        Türkiye - Kanada: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Filenin Sultanları kazanıyor, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yendi ve namağlup grup lideri olarak tur atladı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:26
        Muhteşem Sultanlar!
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na yoluna namağlup devam ediyor... Milliler, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

        Filenin Sultanları rakibini 25-21, 27-25, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve E Grubu'nda üçte üç yaparak namağlup şekilde son 16 turuna yükseldi.

        SON 16 TURUNDA RAKİP SLOVENYA

        Grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu ikincisi Slovenya ile eşleşti.

        Türkiye-Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

