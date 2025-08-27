Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Bloomberg HT programcısı Pelin Yantur'un sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında cevapladı...

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

REKLAM advertisement1

"ÇELİK KUBBE BAŞARILARI TAÇLANDIRDI"

Şu anda dünyanın tartışması bu yana kaydı. Türkiye bu sürece çok önceden başlamış oldu. Son 22 yılda savunma sanayi alanında bir devrim yaşandı. Artık ihracatçı hale geldik. Geçmişte parasını ödediğimiz halde alamadığımız ürünleri şimdi biz başkalarına ihraç eder hale geldik. Çelik kubbede işin özü çok katmanlı entegre bir hava savunma sistemi. Değişik sistemlerin entegre çalıştığı ve etkili bir savunma sistemi. Savunma sanayi aynı zamanda ekonominin de çok önemli parçası. Ekonomik katma değeri büyütüyor, ihracat ve istihdam oluşturuyor. Savunma sanayimiz geliştikçe Türkiye katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşa edecek. Bu teknolojiler sivil endüstrilere de sirayet ediyor. Her bakımdan savunma sanayiinde aldığımız mesafe önemlidir. Bugün 100 milyar dolar üzerinde proje portföyümüz var. En son Kaan'la ilgili Endonezya'nın ortaklığı çok önemli proje. Çelik kubbe başarıları taçlandıran çok önemli proje ve inisiyatif.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar Haberi Görüntüle REKLAM "ÇATIŞMA DEĞİL BARIŞI DESTEKLİYORUZ" Dünyada güvenlik boyutu her şeyin üstüne çıkmış durumda. Bir taraftan AB 800 milyar Avroluk bütçe ayırdı. Almanya, bütçe açığının bir kısıt olmadığını kabul etti. Savunma sözkonusu olduğunda bu kural geçerli değil gibi kararlar alındı. Bütün dünyada savunma sistemi harcamalarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz Türkiye olarak tabii ki çatışmadan değil barıştan yana bir ülkeyiz. Bir taraftan etkin bir diplomatik gücü kullanan bir ülke diğer taraftan caydırıcı bir güç oluyoruz. İkisini aynı anda hayata geçiriyoruz. Bize düşen her türlü olasılığa hazır olmak ve caydırıcı güç olmak. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM" Terörsüz Türkiye'de işin önemini Türkiye Yüzyılı oluşturuyor. Bölgemizde birçok gelişmeler yaşıyoruz. Ortadoğu, çevremiz jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemden geçiyor. Hem kendi iç huzurumuz, kalkınmamız, gelişmemiz için hem de bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların boşa çıkarılması çerçevesinde terörsüz Türkiye girişimi çok önemli. Sayın Bahçeli'nin girişimi önemliydi. Örgütte silahların yakılması başlandı. Şu anda bir komisyon oluşmuş durumda. Bir parti girmedi, diğer bütün partiler orada. Bugüne kadar da gerçekten Allah nazardan saklasın gayet iyi gidiyor. Terörden 40 yıldan fazla çok çektik biz. Büyük mücadele verdi Türkiye ve başarılı oldu aslında. İçeride büyük oranda huzur güven ortamı zaten sağlanmıştı. Terörsüz Türkiye aslında terörsüz bölge demektir. Suriye önemli dönemden geçiyor. Zalim bir rejim gitti şimdi yeni bir Suriye şekilleniyor. Suriye'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen, Dürzi, Nusayri kim varsa bütün bunları kapsayan bir yönetim anlayışı, herkesin kendini bulduğu yönetim anlayışı bir taraftan da Suriye'nin birliği, beraberliği, parçalanmaması. Türkiye doğru bir yerde duruyor. Farklı grupların olduğu Suriye değil devlet otoritesinin her tarafa hakim olduğu Suriye olmalı. Herkesin haklardan, özgürlüklerden istifade ettiği bir Suriye istiyoruz. Suriye'nin istikrarına, gelişimine destek oluyoruz. Suriye'de istikrarı istemeyen güçler var. Başta İsrail olmak üzere. Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki mesajı çok önemli. Bu bölgede kalıcı olması mümkün olmayan uluslararası güçlerin telkinlerine uyanlar kaybetmeye mahkum olacaklardır.

"SURİYE'Yİ KARIŞTIRMAZLARSA TOPARLANACAKTIR" Suriye'de bir devletin yeniden inşası ikincinsi de altyapının ve ekonominin inşası. Suriye halkı girişimci bir halk. Tarihten gelen bir zenginliği, farklılıkları var. Liman ülkesi, dünyaya açık bir medeniyet. İnanıyorum ki, Suriye'yi birileri karıştırmaya çalışmazlarsa çok kısa sürede toparlayacaktır. Oradaki ekonomik fırsatlar birçok ülkenin yatırımına vesile olacaktır. "SURİYE'NİN BİRLİĞİNDEN YANAYIZ" Türkiye olarak bizim politikamız açık ve net, toprak bütünlüğü ve birliğinden yanayız. Bütün gayretimizle Suriye ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'de yaşanan farklı etnik gruplara ve mezheplere saygılıyız. Suriye'deki gelişmeler belli bir zaman alacak. Bu kadar büyük yıkımdan sonra yeniden inşa kolay değil. Anayasa çalışmalarını çok önemsiyorum. Yakında seçim yapacaklar. Daha güçlü meşruiyet ve kapsayıcılık ortaya koyacaklarına inanıyorum. Herkesin huzur içinde yaşayacağı ortam bizim arzumuz. Biz bu politikamızı etkili bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye toprak bütünlüğünden yana, Şara'nın temsil ettiği merkezi hükümetin tüm ülkeye hakim olmasından yana. Sorunun çözümü burada. Devlet güçlendikçe, topraklarına hakim oldukça atmosfer değişecektir. Doğal kaynakları Suriye'nin imarına harcanmaya başlanacaktır. Bundan da herkes karlı çıkacaktır.

SÜREÇ KOMİSYONU NE AŞAMADA? Meclis'te olmayan hiçbir şey gizli olmuyor. Gizli kapaklı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Bugün Barolar Birliği vardı. Yarın önceki dönem Meclis Başkanları dinlenecek. Yoğun bir çalışma var. Birlik ve beraberlik içinde gidiyor. Böyle de devam etsin. Bu bir beka meselesi. Dar siyasi hesaplara feda edilmemeli. Terörden kalıcı şekilde kurtulup, kalkınmamızı ve demokrasimizi daha ileriye taşımalıyız. Terörün doğrudan zararları var, ekonomik, sosyal vs. Bir de dolaylı zararı var. Ekonomik, yatırım ortamını maalesef zehirliyor. Kalkınmanın önünde büyük bir set oluşturuyor. Ekonomik dille alternatif maliyet oluşturuyor. Bunlardan kurtulmuş olarak Türkiye, kalkınma sürecini çok daha güçlü şekilde devam ettirecek. Terör örgütü kendisini feshettiğini açıkladı. Burada nasıl düzenleme yapmak gerekir? Komisyon bunları ortaya koyacak. Ne kadar erken biterse o kadar iyi olacak. Bu inisiyatifi Türkiye'nin terörsüz hale gelmesini sabote etmeye çalışan çeşitli güçler var. Bu işlerin bir an önce yapılması daha doğrusu. Tabii ki takdir Meclisimizin. YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI Sayın Meclis Başkanımız Kurtulmuş bütün partileri dolaştı. Bir darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Türkiye bu ayıptan kurtulsun istiyoruz . Bütün partilerin yeni bir anayasa teklifi olduğunu görüyoruz. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir ekip oluşturduk, sürekli toplanıyor, iç çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Meclis irade ortaya koyduğunda biz parti olarak hazırlıklı olarak katkıda bulunacağız. Bu süreç bir müzakere süreci. Sadece geçmiş bir darbe yasasından kurtulmak değil tabiri caizse yeni nesil bir anayasa. Türkiye'nin geleceği için nasıl bir anayasaya ihtiyacımız var diye sormak lazım. Daha sade, iç tutarlılığı olan anayasa arayışımız var. Muhalefete çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte yapalım diyoruz. Bunu yaptığımızda uluslararası prestijimizin de yükseleceğine inanıyorum.

"İLK 4 MADDEYLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK" İlk 4 madde ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. 'Gündemimizde bunları değiştirmek diye bir husus yok' dedi. İlk 4 maddeyle ilgili bir tartışmamız yok. Komisyon tartışmaları ile anayasa tartışmalarını ayırmak lazım. Anayasa farklı, süreç komisyonu farklı. Anayasa dediğimiz konuyu kendi mecrasında tartışmak doğru olur. MHP en fazla çalışan partilmerden biri oldu. Diğer partilere de tavsiyemiz kendi mutfaklarında çalışıp bir araya gelinmelidir. Sivil toplumun, üniversitelerin de katkılarıyla yeni anayasa yapmayı başarailirsek büyük bir başarı olur. "AVRUPA İLE ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR" Yeni bir küresel ortam oluştu. Eski liberal küresel düzen zayıflamış durumda. Uluslararası hukuk diye bir şey kalmadı. İsrail'in yaptıkları ortada. Yeni bir ortamdayız. Güvenlik endişeleri tüm dünyada artmış durumda. Bu ortamda Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir alan açılmış gibi görülüyor. Biz bunu sadece güvenlik eksenli ortaklık olarak göremeyiz elbette. Güvenlik tabii ki çok önemli. Ama bunun ötesinde ekonomik ilişkilerimiz de çok kıymetli. Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi ve kolaylaştırması gibi konular var. Objektif ortak çıkarlarımız var. Birlik üyesi bazı ülkeler Türkiye karşıtı politikaları AB üzerinden yansıtmaya çalışıyorlar. Yeni ortamda inşallah bunları aşarız. Biz pozitif gündemden yanayız. Ukrayna-Rusya vesilesiyle yakın bir pozisyon oluşmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızını temsilen liderler düzeyinde birkaç gönüllüler toplantısına katıldım. İnşallah bu gelişmeler yeni perspektife yol açar. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafın da lehinedir. ABD, Avrupa ile anlaşma yaptı. Hala Çin, Uzakdoğu ile anlaşmalar sağlanmış değil. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bize uygulanan tarifeler en düşük nispetlerde. Türkiye yeni süreçte büyük fırsatlarla karşı karşıya. Bir vize serbestisi var bir de vize kolaylığı var. Şimdi kolaylıkla ilgili bazı adımlar atılacak. Bu karar alındı ama tam anlamıyla uygulamaya geçtiğini söyleyemeyiz. Özellikle iş dünyasına dönük daha rahatlatıcı adımlar atılacak. Komisyon bu kararı vardı.

RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİ Zelensk ile Putin İstanbul'da görüşebilir, neden olmasın? Sayın Cumhurbaşkanımız etkili iletişimle süreci dirayetli bir şekilde yönetti. Ukrayna'nın hukuki pozisyonunu kabul ederek diğer taraftan sayın Putin'le son derece olumlu şekilde süreci yönetti. İki tarafla da güven ilişkisi içerisinde konuşabilen bir lider olarak önemli bir noktada. Tahıl anlaşmasından esir değişimine kadar somut sonuçlar elde edildi. Türkiye her zaman bir alternatiftir çözüm için. NETANYAHU'NUN 1915 SÖZLERİ Netanyahu'nun ifadeleri talihsiz ve yok hükmünde. Ne tarihi ne de hukuki gerçekliğe tekabül ediyor. Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilere dönük açık ve net soykırımı hesap vermesi gereken bir konu. Nitekim uluslararası mahkemede yargılanıyor soykırımdan dolayı. Bu ifadelerle Türkiye'nin gür bir sesle Filistin davasını sahiplenmesine karşı tepki olarak ortaya koyuyor. Biz gür bir sesle bütün diplomatik platformlarda Filistin halkını dile getirmeye devam edeceğiz. Netanyahu boş ve geçersiz iddialar ortaya koymak yerine bir an önce yapması gereken şey ateşkesi sağlamak, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşmasını sağlamak, iki devletli yapıyla siyasi çözüm üretmek. Bunları gölgelemek için sarf ettiği sözlerin hiçbir geçerliliği yok.

"14 AYDIR ENFLASYON DÜŞÜYOR" Enflasyonla mücadeleyi 3 aşamaya ayırmıştık. Biri geçiş süreci ikinci aşama dezenflasyon ve üçüncü kalıcı fiyat istikrarı. Dezenflasyon süreci başladı. Kesintisiz şekilde enflasyon oranı düşüyor. 42 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Yıl sonu baktığımızda 30'un altında rahatlıkla görüyoruz. 25-29 aralığında gerçekleşeceğini görüyoruz. Gidişata baktığınızda, doğru istikamette gidiyoruz. Program dışı ülke içinden ve dışından kaynaklı etkiler oldu. Kuraklık, don hadisesi. Bunları programda öngörmeniz mümkün değil. İmamoğlu soruşturmasının sonrası sokaklar karıştırılmaya çalışıldı. Militan birtakım grupların sokaklara inmesi. Trump'ın tarife etkisi. Trump'ın yeni tarifeleri ilan etmesinden sonra tüm ülkelerde risk primi yükseldi. İsrail-İran savaşı da var. Bütün dışsal faktörler olumlu olumsuz etkili olabilir ama aslolan programdır. Kararlı şekilde uyguluyorsanız erken ya da geç bir şekilde hedefinize ulaşırsınız. Bu sene sonu 20'li rakamları görüyoruz. Bir sonraki yıl; yani 2026'da artık 10'lu rakamları göreceğiz. Biz de OVP'yi tamamladığımızda tahminimizi ortaya koymuş olacağız. Tek haneli rakamlara kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 2027 yılında tek haneli rakamları tekrar ülkemizi kavuşturmak istiyoruz.

"FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ" Enflasyonda gidiş ortada. Faizde düşüş bekliyoruz. Bütün dünyada hane halklarının enflasyon öngörüleri piyasa katılımcılarından daha yüksek olur. Bu genel durum. Hane halkı geçmişe bakar. Piyasa katılımcıları ise daha profesyonel, gelecek odaklı tahminler yapar. Bizde piyasa katılımcıların enflasyon beklentisi 22,8'e düşmüş durumda. Vatandaşımızda henüz yüksek beklenti var. Geçmişe göre vatandaşımızın beklentisinde de düşüş var. Vatandaş öyle bekleyince talepleri de öyle şekillendiriyor. Bu beklentileri kırmanın iki boyutu var. Birincisi enflasyonu düşürmek. Düşürdükçe o algılar kırılıyor. İkincisi iletişim. Enflasyonla ilgili gidişatın iletişimini iyi yapmak durumdayız. G20 toplantısında Merkez Bankalarının tartışması olmuş, sosyal medyanın iletişime etkisi diye. Bizim iletişim tarafında da daha çok gayret göstermemiz lazım. Enflasyonda başarıyı anlatmak ve o psikolojiyi kırmak önemli. Sosyal bilimlerde kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var. Herkes doğru ya da eğri bir şeye inanırsa sonuç oraya gidiyor. Reel politikalarla ve iletişimlerle beklentileri daha makul düzeye getireceğiz.

"OVP İÇİN TÜM KURUMLARLA ÇALIŞIYORUZ" OVP'de makro ekonomik göstergeler, büyüme, cari açık, ithalat-ihracat rakamları. Burada güncelleme yapılacak. İkincisi bütçenin büyüklükleri. Üçüncüsü yapısal reform başlıkları. Makro göstergeleri Eylül ayının ilk haftasında tamamlamamız gerekiyor. Bütün kurumlarımızla çaışıyoruz. Bunları tamamladığımızda açıklayacağız. Büyüme tarafında çok büyük sapma beklemiyoruz. Bir miktar hedefin altında olabilir. Cari açıkta geldiğimiz nokta 1,5 civarı bir rakam görünüyor. Birçok göstergede OVP'den daha iyi noktadayız. Tahminlerde 12'den vurma diye bir şey beklememek lazımdır. Dünya dinamik, önemli olan doğrultu. "DIŞ FİNANSMAN MALİYETİ GERİLEDİ" Sanayiyi çok önemli görüyoruz. Her zaman yanında olma gayreti içindeyiz. Enflasyon düşme eğiliminde. Faizler de düşüş döngüsüne girmiş durumda. Önümüzdeki dönemde finansal koşulların çok daha iyileşeceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Cari açığımız düştüğümüz için dış finansana ihtiyacımız azaldı. Ülke risk primi düştüğü için dış finansmanın maliyeti geriledi. Şu anda dış finansman açısından baktığınızda maliyetler düşüş eğiliminde. İçeride finansal bir dönem yaşandı, normalleşme süreci oldu. Merkez Bankamızın rezervleri tarihi yükseliş döneminde. KKM'den çıkışı gerçekleştirdik. Sanayide ikinci çeyrekte bir toparlanma olduğunun farkındayız. Son açıklanan rakamlarda yüzde 8 gibi büyümeye işaret ediyor.

"SANAYİYİ ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ" Sanayide problem emek yoğun sektörlerde. Konfeksiyon, mobilya, deri gibi. Ücretlerde artış, kurlarda gelişme. Hepsinden önemlisi dış taleplerin zayıf seyretmesi. Biz de buna karşı birtakım önlemler geliştiriyoruz. KOBİ'lerimize çalışan başına 2500 TL destek vermeye başladık. Reeskont kredileri yüzde 27 küsur. Yatırım kredileri sağlıyoruz. Sanayimiz için ne yapabileceksek bunu yapıyoruz. Sanayiyi gerçekten önemsiyoruz. Bu sıkıntıların bir kısmı dünyadaki konjonktürle ilgili. Dünyada atı kapasite var. Çin başta olmak üzere pandemi sonrası atıl kapasite oluştu. Son dönemde belli limitler içinde konkordatoda artış var. Dikkatle incelenmesi gerekir. Finans maliyetlerinin yüksek olduğu dönemde borcu ödemek yerine finansı kendi kullanma çabası içine girenler oluyor. Hepsi için değil bu. İstismar edenler için diyorum. Sapla saman ayrılmalı. Konkordatolar dış değerlendirme rapolarıyla gerçekleşiyor. Orada bir takım usulsüzlük ve eksiklikler tespit edilmiş durumda. "SANAYİDE TAŞLAR YERİNE OTURACAK" Sanayinin emek yoğun kısmında sözkonusu kayıp yaşanıyor. Buna dönük önlem aldık. KOBİ'lerde çalışan başına 2500 TL destek uygulaması başlattık. Genel anlamda istihdamdan bahsedecek olursak mesleki eğitimden çalışma hayatında yeni modellere kadar birçok çalışmamız var. Bunları da hayata geçireceğiz. İstihdam aynı zamanda insanların hayatını değiştiren bir hadise. Dolayısıyla istihdamı en temel alanlardan biri olarak görüyoruz. Genç ve kadın istihdamını destekliyoruz. İstihdamda epey mesafe aldık ama hala gitmemiz gereken yol var. Sanayide yatırım ortamının iyileşmesiyle, finansal koşulların iyileşmesiyle, selektif politikalarımızla giderilecek bir alan. Sanayimizde perspektif olumlu diyebiliriz. Bir süre sonra taşlar daha yerine oturacak. Ayrıca sanayide dönüşüme ihtiyaç var. Lojistiği güçlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Demir yollarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, limanların bağlantısını önceliklendirmiş durumdayız. Enerji konusunda maliyetlerini düşürecek şekilde Enerji Bakanlığımızın gayretleri var.

KİRA VE KONUT FİYATLARI Yıllık enflasyonumuz 33,5. Akaryakıt son 1 yıldır yüzde 14 arttı. Daha fazla artmadı. Gıda fiyatlarında daha iyi gidişat var. Devlet okulları bedava. Özel eğitim toplumun yüzde 10'luk dilimini ilgilendiriyor. Orada fahiş artışlar görüyoruz. Bu da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Kirada da gerileme süreci başlamış durumda ama hala yüksek. Toplumun yüzde 28'i kiracı. Toplumun önemli bir kısmının evi var, bir kısmı da kira ödemeden oturuyor, babasının, annesinin evinde. Burada esas mesele metropellerde. Yüksek kiralar burada. Satın alma gücünü çok etkiliyor. Bu konuyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürütüyoruz. Deprem bölgesine 3 trilyon harcadık. Deprem bölgesinde 450 bin kontu teslim edeceğiz. Asıl yapmak istediğimiz sosyal konut kampanyası. Sayın Murat Kurum uzun süredir hazırlanıyor. "TOPLUMUN YÜZDE 20'Sİ TEK YAŞIYOR" Deprem yükü hafifler hafilemez yeni bir atılım yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek. Organize sanayi bölgelerinin yakınlarında yerleşim yerleri yapalım diyoruz. Yeni bir demografimiz var. Doğurganlık hızımız düştü. Toplumun yüzde 20'si tek kişilik hanelerden oluşuyor. Bu nedenle Nüfus Politikaları Kurulu kurduk. Başkanlığını ben yürütüyorum. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gelişmiş ülkelerin nüfusu artırma politikaları var. Mesela evlilik yaşı kadınlarda 26'ya geldi erkeklerde 28. Erken yaşta insanların çalışma hayatına girmesi nüfus dinamikleri açısından önemli görülüyor. Sosyal konut ve gıda arzını artırma ve enerji konusu, lojistik konusu var. Ve beşeri sermaye, mesleki eğitim. Bunlarla birlikte enflasyondaki mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunlar uğraş gerektiren alanlar. Sosyal konut politikamızı yılbaşına kadar açıklamayı düşünüyoruz.

"KKM GÖREVİNİ BAŞARIYLA YAPTI" KKM başladığında Merkez Bankası ve bütçe ayağı vardı. Sonra bütçeden çıkarıldı. Merkez Bankası yürüttü. Bilançolar açıklanıyor. KKM'yi artısı ve eksisi ile tartışmak lazım. Geçici bir tedbir olarak öngörüldü. Kanunu bile geçici bir madde olarak yaptık. O dönemin ihtiyacıydı ve şimdi görevini gördü sistemden çıkıyor artık. Çok da başarılı yönetim sergiledik diye düşünüyorum. Bir dönem 140 milyar doların üstüne çıkmıştı. Piyasaları rahatsız etmeden, tedirginliğe yol açmadan kademeli şekilde, 2,5 yılda bu noktaya getirmiş olduk. Çok başarılı operasyon olduğunu söyleyebilirim. Faydası ile maliyetini birlikte çaışmak gerekir. Görevini aptı. "YABANCI YATIRIMCI GELMEYE BAŞLADI" Şu anda ciddi normalleşme sağlanmış durumda. Bunu rezervlerde görüyoruz. Dünyada bir daralma var. Biz payımızı artırdığımız halde geçmişe göre büyük artışlar olmuyor. Genel pasta küçülme eğiliminde. Bu konuda elimizden geleni sarf ediyoruz. Hem miktarını hem de niteliğini artırmayı öngören Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizle çaışıyoruz. Birçok çalışmayla bu yatırımları da arttırma gayreti içindeyiz. Aslolan yatırım ortamıdır. Ortam iyileşince hem içeriden hem dışarıdan yatırım olur. Birçok kalemde önemli rahatlama var. Kirayla ilgili önümüzdeki dönemlerde genel gidişat, makro iktisatla birlikte düşüşü ve rahatlamayı göreceğiz.

"EKONOMİMİZ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI" Dışsal etkilere karşı çok dayanıklı finansal bünyemiz olduğunu söyleyebilirim. Merkez Bankamızının rezervi tarihi yükseklikte. Bankacılık sistemimiz güçlü. Önemli olan kayıtlı ve elektronik ortam içinde rahatlıkla işlemlerin yapılması. .