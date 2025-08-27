BMGK üyelerinden Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze ile ilgili açıklama yaptı.

ABD hariç 14 üye, İsrail'e insani yardım girişi için uygulanan kısıtlamaları tamamen kaldırma ve saldırıları genişletmeyi durdurma çağrısında bulundu.

14 üye ayrıca, Gazze'de derhal ateşkes uygulanmasını talep etti.

Açıklamada, açlığı bir silah olarak kullanmanın Uluslararası İnsancıl Hukuku uyarınca yasaklandığı konusunda uyarıda bulunulurken, Gazze'deki açlığın insan eliyle gerçekleştirilmiş bir kriz olduğuna dikkat çekildi.

BMGK'de 5'i daimi olmak üzere 15 üye bulunuyor. 10 üye geçici olarak katılım sağlıyor.