Rusya ile Çin tatbikat düzenledi

Rusya ve Çin denizaltılarının Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Rus denizaltılarının bölgedeki devriye görevlerinin ağustos başında başladığı belirtildi.

Devriye görevlerinin ardından Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin katıldığı, "Deniz Etkileşimi-2025" adlı tatbikatın düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun ardından Rusya ve Çin denizaltılarının ilk defa Japonya Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Rusya ve Çin, ilk ortak askeri tatbikatını 2005 yılında Sarı Deniz'de gerçekleştirmişti. İki ülke, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde tatbikat yapıyor.

RUTTE'DEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile Çin'in savunma alanındaki hareketliliğine dikkat çekti.

Rutte, "Rusya ile Çin, askeri kabiliyetlerini genişleterek bizimle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri, iki ülkenin çok hızlı şekilde silah üretimine geçtiğine değindi ve Rusya'nın bu yıl içinde toplam 1500 tank, 3000 zırhlı araç ve çok sayıda İskender füzesi üretmesinin beklendiğini dile getirdi.

Rutte ayrıca, Çin'in dünyadaki en büyük donanmaya sahip olduğunu vurgularken "Bizimle uzun süreli mücadeleye ve rekabete hazırlanıyorlar." şeklinde konuştu. MERZ: RUSYA EN BÜYÜK TEHDİT Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamasını X hesabı üzerinden yapan Almanya Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'nın barışı için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Merz ayrıca, Rusya'nın kendilerine yönelik; sabotaj, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi hibrit saldırılar düzenlediğini ifade etti. REKLAM Merz, Rusya tehdidini işaret ederek kararlı bir şekilde hareket ettiklerini, koordinasyonu artırdıklarını ve toplumu daha dirençli hâle getirdiklerini söyledi.