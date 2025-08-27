Habertürk
        Ole Gunnar Solskajer: Rakibi domine etmek istiyoruz! - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskajer: Rakibi domine etmek istiyoruz!

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, 1-1'in rövanşında sahasında Lausanne ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kanat bölgesinde sıkıntılarının olduğunu dile getiren Solskjaer, rakibi domine ederek turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:17
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "DEPLASMANDA 2-3 GOL ATABİLİRDİK"

        Play-off maçı, neye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Bazı şeyleri iyi yaptık, geliştirmemiz gereken şeyler de var. Hazırız. Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlıklar vardı, Jonas ve Mert. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir belki... Hücumda iyi fırsatlar yakaladık. 2-3 gol atabilirdik. Top bizdeyken rakibi de domine ettik. Deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum.

        "RAKİBİ DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

        Geçen hafta Lozan tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Bizim de taraftarımız vardı çok fazla. Yarın da taraftarımız inanılmaz destek verecek. Elektrikli bir atmosfer olacak. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' der rakibimiz umarım. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren rakibi domine etmek zorundayız.

        "KANAT BÖLGESİNDE SIKINTIMIZ VAR"

        Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir. Kariyerimde birçok formasyon çalıştım. Onlarla takım çıkardım sahada. 3'lü ve 4'lü fark etmez oyun anlamında. Oyuncularım güvenli şekilde oynayabilir sistemleri. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Oyuncu profilleriyle de alakalı sistemimiz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa'yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik.

        "RASHICA MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK"

        Transferleri ben bilmiyorum. Benim işim transferle ilgili konuşmak değil. Arroyo'nun oynayıp oynamayacağını yarın görürsünüz. Milot Rashica, yüzde 99.9 oynamayacak. Kas sakatlığı var. Milli aradan sonra dönecek.

        "İNŞA ETTİĞİMİZ TAKIMI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Başkanımız, scout departmanımız yeni oyuncular getirme konusunda tutku getiriyor. Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Kendilerini geliştirip daha da iyi olacak, kazanacak oyuncular getirecek. Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldiler, çok gençler, Wilfred 28 yaşında. Tecrübeleri de var. Kısa süreli oynasınlar, gitsinler diye getirmiyoruz. Rıdvan, 3 yıl sonra Glasgow'dan geri döndü. İnşa ettiğimiz, istediğimiz takımı görmek için sabırsızlanıyorum. Zaman alıyor böyle şeyler. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Zaman ve sabır gerekiyor. Kaliteli oyuncular için sabır gerekiyor. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim.

        -İsviçre takımlarına karşı galibiyetiniz yok. İsviçre laneti diyebilir miyiz?

        Ben lanetlere inanmam. Hak ettiğiniz sonucu alırsınız. Lozan'a karşı iyi hazırlandık. Oyuncular rollerini biliyor. Biz onlara, onlar bize sıkıntı çıkardı ilk maçta. İki takım da fazla fırsat yakaladı. Eğlenceli bir maç olduğu söyleniyor. Topun iki kalede değil sadece bizim fırsatlar yakaladığımız bir maç istiyorum.

