Ole Gunnar Solskajer: Rakibi domine etmek istiyoruz!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"DEPLASMANDA 2-3 GOL ATABİLİRDİK"

Play-off maçı, neye ihtiyacımız olduğunu iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Bazı şeyleri iyi yaptık, geliştirmemiz gereken şeyler de var. Hazırız. Sentetik zeminde farklı bir futbol oynanıyor. Sakatlıklar vardı, Jonas ve Mert. Farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. Bağlantı eksikliğinin sebebi olabilir belki... Hücumda iyi fırsatlar yakaladık. 2-3 gol atabilirdik. Top bizdeyken rakibi de domine ettik. Deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum.

"RAKİBİ DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

Geçen hafta Lozan tarihinde ilk defa kapalı gişe oynadı. Bizim de taraftarımız vardı çok fazla. Yarın da taraftarımız inanılmaz destek verecek. Elektrikli bir atmosfer olacak. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. 'Oynadığımız en iyi takım Beşiktaş'tı' der rakibimiz umarım. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Maçın başından itibaren rakibi domine etmek zorundayız.

"KANAT BÖLGESİNDE SIKINTIMIZ VAR"

Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir. Kariyerimde birçok formasyon çalıştım. Onlarla takım çıkardım sahada. 3'lü ve 4'lü fark etmez oyun anlamında. Oyuncularım güvenli şekilde oynayabilir sistemleri. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Oyuncu profilleriyle de alakalı sistemimiz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa'yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik.