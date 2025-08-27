Habertürk
        Bursa haberleri: 7 yerinden bıçaklandı! Çocukları için barıştı | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Çocukları için barıştı... Trajik son!

        Bursa'da, parkta eşi 32 yaşındaki Doğan Şendilek tarafından öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları nedeniyle barışıp yeniden birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 13:56 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:13
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde olay, dün saat 21.30 sıralarında, İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Sevgi Şendilek (27) parktayken, eşi Doğan Şendilek (32) yanına geldi.

        BIÇAKLA EŞİNE SALDIRDI

        DHA'daki habere göre uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı birçok bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA YAKALANDI

        Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı.

        EŞİNİN ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

        Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.

        ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMIŞ

        Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
