Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Çocukları için barıştı... Trajik son!
Bursa'da, parkta eşi 32 yaşındaki Doğan Şendilek tarafından öldürülen 27 yaşındaki Sevgi Şendilek'in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları nedeniyle barışıp yeniden birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde olay, dün saat 21.30 sıralarında, İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Sevgi Şendilek (27) parktayken, eşi Doğan Şendilek (32) yanına geldi.
BIÇAKLA EŞİNE SALDIRDI
DHA'daki habere göre uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, burada tartıştığı eşine, belinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI
Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı birçok bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, şüpheli ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Sevgi Şendilek'i, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KATİL KOCA YAKALANDI
Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Doğan Şendilek yakalandı.
EŞİNİN ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ
Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.
ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMIŞ
Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.