        Haberler Dünya İspanya'da "La Tomatina" festivali: Binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı | Dış Haberler

        İspanya'da "La Tomatina" festivali: Binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı

        İspanya'da 80 yıllık bir geçmişe sahip olduğu varsayılan ve domates savaşı etkinliği olarak bilinen "La Tomatina" festivalinde binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı. Festival'de ayrıca Gazze'ye destek için Filistin bayrağı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 14:32 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:32
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı olan Bunol kasabasında bu yıl 78'incisi düzenlenen "La Tomatina" festivalinde binlerce kişi kamyonlarla dağıtılan 120 ton domatesi birbirine attı.

        İspanya'nın önemli festivallerinden olan ve 80 yıllık bir geçmişe sahip olduğu varsayılan domates savaşında bu yıl kullanılan domateslerin özel olarak yetiştirildiği ve insan tüketimine uygun olmayıp sadece festival için kullanıldığı yerel yönetim yetkilileri tarafından açıklandı.

        İhale sonrasında 53 bin avro karşılığında alınan, ülkenin güneyindeki Extremadura bölgesinde üretilen domateslerin sadece festival için kullanılarak, geçmiş yıllardaki israf tartışmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Bunol kasabasına özgü festival, bir dönem yasaklansa da 1945 yılından bu yana süregelen gelenekle, her yıl ağustos ayının son çarşamba günü kutlanıyor.

        Festival'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek için Filistin bayrağı açıldı

        Özellikle son 10 yıldır uluslararası katılımın yüksek olduğu La Tomatina için Bunol dışından gelenlerden alınan en düşük giriş ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 avro oldu.

        Festival kapsamında yerel saat ile 12.00'de başlayan ve kamyonlarla getirilen 120 ton domatesi birbirine atan çoğunluğu genç olan katılımcılar, kasabanın merkezini bir kez daha kırmızıya boyadı.

        FESTİVALİN NASIL BAŞLADIĞI BİLİNMİYOR

        Bunol kasabasında her yılın ağustos ayının son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

        En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol'da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina'nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

        Festival, 1950'lerin başında yasaklansa da halk arasında bazı gençler kutlamalara devam etmiş hatta bazı katılımcılar birbirlerine domates fırlattıkları için gözaltına alınmıştı.

        Halk, festivalin tekrar başlaması için 1957'de cenaze marşları çalarak protesto amacıyla "domates cenazesi" adlı bir eylem düzenlemiş ve bunun ardından yerel yönetim La Tomatina'yı tekrar başlatıp, bu günü kasabada resmi tatil ilan etmişti.

        La Tomatina, Turizm Bakanlığı tarafından 2002 yılında İspanya'nın "uluslararası turistik değeri" ilan edilmişti.

