Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Benfica: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. İlk mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe toplam skorda 1-0 geride kaldı ve Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıramadı. Benfica'da gol 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sarı-Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 20:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oldu.

        Estadio da Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. Benfica'da gol 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

        İstanbul'da 0-0 biten mücadelenin ardından deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti. Sarı-Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        BENFICA'NIN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ

        Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Pavlidis'den gol yedi.

        Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.

        REKLAM

        Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

        Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.

        TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Fenerbahçe'de 79. dakikada sarı kart gören Anderson Talisca 83. dakikada bir kez daha sarı kart gördü ve ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.

        SEMEDO SAKATLANDI

        Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo yerine 17. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

        LIVAKOVIC BU SEZON İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.

        Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.

        REKLAM

        Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

        İLK MAÇA GÖRE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.

        Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

        İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.

        TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi.

        Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı.

        REKLAM

        Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.

        FENERBAHÇELİ TARAFTALAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

        Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.

        Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.

        Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.

        KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DEYDİ

        Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.

        Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı. Milli futbolcu Benfica'yı öne geçiren golü attı.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.

        9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

        10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

        35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.

        Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

        Stat: Luz

        Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)

        Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Schjelderup), Pavlidis (Dk. 76 Ivanovic)

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat (Dk. 46 İsmail Yüksek), Fred, Brown (Dk. 65 Duran), Szymanski, Talisca, En-Nesyri

        Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Amrabat, Dk. 87 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 64 Bruno Lage (Teknik direktör), Dk. 70 Barreiro, Dk. 85 Antonio Silva (Benfica)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa