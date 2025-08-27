Benfica: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oldu.

Estadio da Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. Benfica'da gol 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

İstanbul'da 0-0 biten mücadelenin ardından deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti. Sarı-Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFICA'NIN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Pavlidis'den gol yedi. Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti. REKLAM Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti. Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.

TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ Fenerbahçe'de 79. dakikada sarı kart gören Anderson Talisca 83. dakikada bir kez daha sarı kart gördü ve ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. SEMEDO SAKATLANDI Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo yerine 17. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

LIVAKOVIC BU SEZON İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı. REKLAM Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

İLK MAÇA GÖRE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı. Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi. İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi. TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi. Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı. REKLAM Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTALAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı. Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi. KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DEYDİ Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı. Milli futbolcu Benfica'yı öne geçiren golü attı.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi. 9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı. 10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti. 35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0. Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Stat: Luz Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya) Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Schjelderup), Pavlidis (Dk. 76 Ivanovic) Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat (Dk. 46 İsmail Yüksek), Fred, Brown (Dk. 65 Duran), Szymanski, Talisca, En-Nesyri Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu (Benfica) Kırmızı kart: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 30 Amrabat, Dk. 87 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 64 Bruno Lage (Teknik direktör), Dk. 70 Barreiro, Dk. 85 Antonio Silva (Benfica)