        Milas'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Milas'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla Milas'ta birlikte yaşadığı Kezban Süne'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve İzmir'de yakalanan Bülent Koca tutuklandı. Koca'nın cinayeti işlemeden önce sosyal medya hesabından Kezban Süne ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 02:05 Güncelleme: 28.08.2025 - 02:07
        Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Olay, 22 Ağustos saat 19.30 sıralarında, Milas ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

        AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin (43) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı.

        Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent Koca (53) olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

        72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

        Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Koca'yı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti.

        DHA'nın haberine göre; ekipler şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Bülent Koca, Milas'a getirildi.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLAHLI PAYLAŞIMLAR

        Bülent Koca'nın Kezban Süne ile birlikte çekilen bazı görüntüleri cinayeti işlemeden öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        Bu paylaşımlardan birine 'İkimize de yazık ettin sen' notunu düşen Koca'nın ayrıca bir başka videoda da silahlarla ateş ederken görüntüler paylaştığı da görüldü.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

        Bülent Koca, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Koca, ilişkisi olduğu Süne’yi başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. Bülent Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

