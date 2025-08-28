Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Seki, Popstar yarışmacısı Rıza Tamer ile 21 yıl sonra karşılaştı - Magazin haberleri

        Deniz Seki ile Rıza Tamer 21 yıl sonra karşılaştı

        Deniz Seki, 21 yıl önce jürisinde olduğu 'Popstar'da tanıştığı Rıza Tamer ile havalimanında karşılaştı. O dönem, yarışmada Tamer ile gerginlik yaşayan Seki; "Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 08:45 Güncelleme: 28.08.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 yıl sonra karşılaştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her ne kadar sokakta çalıp söylediği 'Benden Sonra' adlı şarkı ile ünlense de Rıza Tamer'in şarkıcılık geçmişi 2004'te katıldığı 'Popstar' yarışmasına dayanıyor.

        Rıza Tamer, o dönem jüri koltuğunda oturan Deniz Seki ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

        "ÇOK UKALASIN" DEMİŞTİ

        Deniz Seki, Rıza Tamer'e; "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı. Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye'de birçok güzel ses var" şeklinde yanıt vermişti.

        21 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

        Deniz Seki, 21 yıl sonra o dönem, yarışmada tartıştığı Rıza Tamer ile havalimanında karşılaştı. Seki, Tamer ile çektirdiği fotoğrafı; "Yıl 2004... 'Popstar' sahnesinde jüri koltuğundaydım, karşımda pırıl pırıl bir genç vardı, Rıza Tamer... 21 yıl geçmiş... Bugün karşıma bambaşka bir yerde, dimdik ayakta, yolunu kararlılıkla yürüyen bir sanatçı olarak çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini görmek, bir çocuğun gözlerimin önünde büyüyüp kendi ışığını yakmasına tanık olmak çok kıymetli. Gurur duydum. Yolun her daim açık olsun canım Rıza'm" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz seki
        #Rıza Tamer
        #Popstar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Habertürk Anasayfa