        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL oldu - Alışveriş Haberleri

        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL oldu

        Gaziantep'te tezgâhlara inen taze Antep fıstığı verim düşüklüğü nedeniyle cep yakıyor. Tezgâhlara inen fıstığın kilogramı 500 TL'den satışta. Gaziantep'te esnaflık yapan Elif Derbent, "Gaziantep'te bu yıl Antep fıstığında ciddi bir rekolte düşüşü yaşanıyor. Çiftçiler ve esnaflar, "yok yılı" nedeniyle fıstık ağaçlarının neredeyse boş kaldığını söylüyor. Normal şartlarda tarlasından 2 tona yakın fıstık elde eden üreticiler, bu yıl ürün miktarını bile söyleyemeyecek durumda. Hatta bazı çiftçiler yüz binlerce lira zarar ettiklerini dile getiriyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:31
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başladı. Hasatla birlikte toplanan fıstıklar tezgahlarda yerini aldı.

        Ancak bu yıl "yok yılı" olması nedeniyle fıstık ağaçlarında ürün az çıktı. Verimin düşük olması fiyatlara da yansıdı. Tezgâhlara inen fıstığın kilogramı 500 TL'den satışa sunuldu. Üreticiler, fıstığın az olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini belirtirken, gelecek yılın "var yılı" olacağını ve rekoltede artış beklendiğini ifade etti.

        "GAZİANTEP'TE BU YIL ANTEP FISTIĞINDA CİDDİ BİR REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR"

        Gaziantep'te esnaflık yapan Elif Derbent, "Gaziantep'te bu yıl Antep fıstığında ciddi bir rekolte düşüşü yaşanıyor. Çiftçiler ve esnaflar, "yok yılı" nedeniyle fıstık ağaçlarının neredeyse boş kaldığını söylüyor. Normal şartlarda tarlasından 2 tona yakın fıstık elde eden üreticiler, bu yıl ürün miktarını bile söyleyemeyecek durumda. Hatta bazı çiftçiler yüz binlerce lira zarar ettiklerini dile getiriyor. Bir üretici, bu yıl 500 bin lira zarar ettiğini, ilk kez kendi tüketimi için bile dışarıdan yaş fıstık almak zorunda kaldığını anlattı" dedi.

        "FİYATLAR DA BU TABLOYA PARALEL OLARAK REKOR SEVİYELERE ÇIKTI"

        Fiyatların bu yıl yüksek olduğunu söyleyen Derbent, "Fiyatlar da bu tabloya paralel olarak rekor seviyelere çıktı. Geçen yıl 160 TL'den başlayan yaş fıstık, Kasım ayına kadar 300 TL'ye yükselmişti. Bu yıl ise fiyatlar 1000 TL'den başladı. Esnaf, yüksek fiyatlar nedeniyle 700 TL'den satışa başlamış olsa da bugünlerde yaş fıstığın kilosu 500 TL seviyesinde. Ancak üreticiler, bu rakamın daha da aşağıya düşmesini beklemiyor. Çünkü talep hiçbir zaman bitmiyor; bin liradan satışa çıkmasına rağmen alıcı bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

        "YALNIZCA ANTEP'TE DEĞİL, TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE BENZER BİR TABLO YAŞANIYOR"

        Bu yıl ürünlerde azalma olduğunu belirten Derbent, "Yalnızca Antep'te değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde benzer bir tablo yaşanıyor. Malatya'da kayısı, Karadeniz'de fındık, Ege'de zeytin üretiminde de kayıplar büyük. Üreticiler, bu yılın genel anlamda "yok yılı" olduğunu vurguluyor. Çiftçiler, fıstık ağaçlarına gerekli tüm bakımı yaptıklarını; ilaçlamadan gübreye, sürümden sulamaya kadar hiçbir masraftan kaçınmadıklarını belirtiyor. Ancak yağışların düzensizliği, don olayları ve değişen iklim şartları nedeniyle ağaçların yeterli ürün vermediğini ifade ediyorlar. Bu durum da fiyatların sert şekilde yükselmesine yol açtı" diye konuştu.

