        Uygulama ByteDance'in değerlemesi 330 milyar doları aşarak Borsa İstanbul'a yaklaştı - Teknoloji Haberleri

        ByteDance’in değerlemesi 330 milyar doları aşarak Borsa İstanbul’a yaklaştı

        TikTok'un sahibi ByteDance, 330 milyar doları aşan değerlemesiyle (yaklaşık 13,5 trilyon TL) Borsa İstanbul'un 15,1 trilyon liralık toplam piyasa değerine yaklaştı. Şirket, ikinci çeyrekte 48 milyar dolar gelirle Meta'yı geride bırakarak sosyal medya devleri arasında liderliğini pekiştirdi. Ancak, ABD'deki siyasi baskılar ve TikTok'un zarar eden ABD operasyonları, ByteDance'in büyüme hikayesini gölgeliyor.

        Giriş: 28.08.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:59
        Çin merkezli teknoloji devi ByteDance, popüler kısa video platformu TikTok’un sahibi olarak, yeni hisse geri alım programıyla değerlemesini 330 milyar doların (yaklaşık 13,5 trilyon Türk Lirası) üzerine çıkardı. Bu rakam, Borsa İstanbul’daki tüm şirketlerin toplam piyasa değeri olan 15,1 trilyon liraya oldukça yaklaştı. Şirket, 2025’in ikinci çeyreğinde 48 milyar dolar gelirle Meta’yı geçerek sosyal medya sektöründe gelir bazında lider oldu. Ancak, ABD’deki düzenleyici baskılar ve TikTok’un kar getirmeyen ABD operasyonları, şirketin küresel büyümesini zorlaştırıyor.

        REKOR DEĞERLEME VE HİSSE GERİ ALIMI

        ByteDance, çalışanları için başlattığı yeni hisse geri alım programında hisse başına 200,41 dolar teklif ederek değerlemesini 330 milyar doların üzerine taşıdı. Bu, altı ay önceki 189,90 dolarlık hisse fiyatına göre %5,5 artışla, şirketin önceki 315 milyar dolarlık değerlemesini aştı. Geri alım programının bu sonbaharda başlaması planlanıyor. ByteDance, SpaceX ve OpenAI gibi şirketlerden farklı olarak, bu geri alımları kendi öz kaynaklarıyla finanse ederek finansal gücünü sergiliyor.

        GÜÇLÜ GELİR BÜYÜMESİ

        ByteDance, 2025’in ikinci çeyreğinde %25’lik yıllık gelir artışı ile yaklaşık 48 milyar dolar gelir elde etti. Bu, Meta’nın 42,3 milyar dolarlık ilk çeyrek gelirini geride bırakarak ByteDance’i sosyal medya sektöründe gelir lideri yaptı. Çin pazarındaki güçlü reklam talebi, bu büyümenin ana motoru oldu. Ancak, TikTok’un ABD operasyonlarının hala zarar ettiği belirtiliyor, bu da şirketin küresel stratejisindeki zorlukları ortaya koyuyor.

        ABD’DE SİYASİ VE DÜZENLEYİCİ BASKILARI

        ByteDance, ABD’de ciddi siyasi ve düzenleyici engellerle karşı karşıya. ABD Kongresi, 2024’te ByteDance’in TikTok’un ABD varlıklarını 19 Ocak 2025’e kadar satmasını, aksi takdirde uygulamanın yasaklanmasını öngören bir yasa kabul etti. Eski Başkan Donald Trump, bu süreyi 17 Eylül’e uzattı ve ABD’li alıcıların TikTok için hazır olduğunu ifade etti. Ancak, bazı kongre üyeleri bu ertelemeyi ulusal güvenlik endişelerine aykırı buluyor. TikTok’un ABD işinin zarar etmesi ve potansiyel satış sürecinde ByteDance’in azınlık hissesini koruyacağı bir ortak girişim modelinin öne çıkması, belirsizlikleri artırıyor.

        YAPAY ZEKA YATIRIMLARI VE REKABET GÜCÜ

        ByteDance, sosyal medya liderliğinin yanı sıra yapay zeka (AI) alanında da Çin’in öncü şirketlerinden biri. Nvidia çiplerine milyarlarca dolar yatırım yaparak AI altyapısını güçlendiren şirket, kendi modellerini geliştiriyor. Bu yatırımlar, ByteDance’in teknoloji sektöründeki rekabet avantajını artırıyor. Ancak, Meta’nın 1,9 trilyon dolarlık piyasa değerine kıyasla ByteDance’in 330 milyar dolarlık değerlemesi, ABD’deki düzenleyici risklerin şirketin değerini sınırladığını gösteriyor.

        GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

        ByteDance’in 330 milyar doları aşan değerlemesi, şirketin küresel teknoloji arenasındaki gücünü kanıtlıyor. Ancak, TikTok’un ABD’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Şirket, bağımsız bir ABD uygulaması üzerinde çalışsa da, satış süreci ve siyasi baskılar bu planları etkileyebilir. Hisse geri alım programı, çalışanların moralini desteklerken, ByteDance’in finansal sağlamlığı ve yapay zeka yatırımları, onu teknoloji dünyasında kilit bir oyuncu haline getiriyor.

