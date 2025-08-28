ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.