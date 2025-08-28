Habertürk
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi: Eşi Gülseren Ceylan - İşte nikahtan kareler!

        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi

        Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çalkantılı aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 17:50 Güncelleme: 28.08.2025 - 19:16
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturdu. Erbil ile Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde dünyaevine girdi.

        Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı.

        Erbil; "Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış maneviyatsız. Bu yüzden yalnız kalacak" diyerek, esprili bir şekilde dostuna takıldı.

        ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

        #Gülseren Ceylan
        #Mehmet Ali Erbil

