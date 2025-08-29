İstanbul'da, kan donduran olay önceki gün akşam saatlerinde Fatih İlçesi Cibali Caddesi’nde ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sedat Dereli için 24 Ağustos günü yeğeni tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YER SAPTANDI Sedat Dereli, 43 yaşındaydı. Yeğeni polise yaptığı başvuruda dayısının, 18 Ağustos gününden beri kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların sürdüğü sırada Sedat Dereli’nin ağabeyi Sinan Dereli, kardeşinin eski iş yeri komşusun Aydın Cem K. (34) ile altın alışverişi yaptıklarını ve çevredekilerin en son onun dükkanında gördüğünü söylediklerini beyan etti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ Bunun üzerine ilk olarak tanık ifadesi alınan Aydın Cem K., "2021 ile 2023 yılları arasında Sedat bana para verirdi. Ben de onun adına altın satın alırdım ama paraları tekrar ona verirdim. Aramızda alacak verecek olmadı” dedi. Kayıp uzmanı dedektifler verilen ifadelerde çelişki bularak Aydın Cem K.’yi takibe aldı.

EN SON ÇAY İÇMEYE GİRDİ DENİLDİ Soruşturma genişletilerek çevredeki diğer esnaflardan da tanık beyanı alındı. Esnaflar beyanlarında, Sedat Dereli’yi 18 Ağustos günü gördüklerini, Aydın Cem K.’nin inşaat malzemeleri satan dükkanında çay içtiklerini ifade etti. Bir tanık, "Çayların boşunu almak için gittiğimde Aydın Cem K. tedirgin şekilde boşları verdi. Ben de ayrıldım" dedi.

BOYNUNDAN SİLAHLA VURULMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri bahse konu olan işyerine girip arama yaptıklarında 200 metrekare iş yerinin ofis bölümünün hemen önündeki kuyuda cesetle karşılaştı. Sedat Dereli’ye ait ceset, boynundan silahla vurulmuş şekilde bulundu.

“YARIM SAAT AĞLADIM SONRA KUYUYA ATTIM” Olaydan sonra kuyunun kapatıldığı kameraya yansıdı. Dereli’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Şaban K. ve oğlu Aydın Cem K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. ceset bulununca verdiği ilk beyanında şunları söyledi: "Sedat bana gelip 'silah lazım' dedi. Kendisinin suç kaydı olduğu için benden yardım istedi. Ben de 10 bin liraya bir silah aldım. 18 Ağustos günü silahı vereceğim sırada bir anda patladı. Yarım saat başında ağladım. Sonra korktuğum için cesedi kuyuya attım."

CESET KUYUDAYKEN İŞ YERİNİ AÇIP SATIŞ YAPMIŞ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin olay günü iş yerinde kan olan koltuğu çöpe attığı ve iş yerinin duvarlarını boyattığı tespit edildi. Aydın Cem K.’nin kimse şüphelenmesin diye günlerce içinde ceset olan iş yerini açıp hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Baba Şaban K.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "Ben olay zamanı tatile gitmiştim hiçbir şeyden haberim yok" dediği öğrenildi. Baba ve oğlu, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.