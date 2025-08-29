Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Gök Kubbe hava ve füze savunma sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türkiye, hava hududu güvenliği açısından önemli bir eşiği atlamış oldu ancak daha kat edilecek mesafeler, yapılması gereken işler var.

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler Türkiye’nin güçlü bir hava savunma sistemine olan ihtiyacını her geçen gün artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 milyon dolar değerindeki Çelik Kubbe sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını belirtirken, şunları söyledi:

“460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının bilincindeyiz. Çünkü kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, mevcut güvenlik sınamaları karşısında, bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.

KISA MENZİLLİ SİSTEMLER Bu nedenle çeviklik, ekonomiklik ve hızlı dağıtım gibi güçlü yönlere sahip olan kısa menzilli sistemler tarafından hava hududundaki boşlukların doldurulması gerekiyor. Bu kapsamda hava gücünün caydırıcılık derecesi kara ve hava konuşlu sistemlerin uyum içerisinde kullanımıyla doğru orantılı olduğu değerlendirilmektedir. ABD’YE BAĞIMLILIKTAN KURTULMA Türk hava gücü maalesef çoğunlukla uçak ve ateş gücü ile ABD’ye bağımlı bir kuvvettir. Bu kapsamda milli İHA, SİHA, TİHA ve SOM gibi silah sistemlerini geliştirme yeteneklerimizin artışı ve Milli Muharip Uçak TF-23 yapımına ilişkin gelişmeler son derece önemlidir. REKLAM Bunun yanında alçak ve orta irtifa hava savunması kapsamında Atılgan, Zıpkın, Korkut, Gökdeniz ve Hisar gibi sistemler ile Siper ve Tayfun gibi uzun menzilli füzeler marifetiyle kara konuşlu hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi de çok önemli. Yekpare bir sistem olarak birbirine entegre çalışan Gök Kubbe’den sonra Türkiye Hava Hududunu şu unsurlar koruyacak: - S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi

Savunma İşbirliği Anlaşması’nın yenilenmesiyle birlikte ABD’nin Yunanistan’daki üslerinin askeri varlığı kuvvetlendirilmiş, ortak tatbikatların sayısı ve kapsamı genişletilmiş, Yunan Ordusu’na Amerikan araç ve teçhizatı hibe edilmiş ve Amerikan donanmasının Yunan limanlarında görünürlüğü artmıştır. Yunanistan 2022 yılı içinde de Türkiye’ye karşı ittifak içinde olduğu bölge ülkeleri ile askeri işbirliği kapsamında egemenliği altında bulunan gayri askeri statüdeki adalarda ana teması Türkiye ile savaş senaryoları olan tatbikatlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerin iyileştirilmesi çabalarına rağmen anılan ülkelerin Yunanistan ve GKRY ile planlanan ortak tatbikatlara katılmaktan imtina etmemeleri ve askeri işbirliklerine devam etmeleri dikkat çekiyor.