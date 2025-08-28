Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabının kuraları Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu.

        • 2

          Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve 4. torbadan katıldığı kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

        • 3

          Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

          1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

          2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

          3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

          4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

          5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

          6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

          7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

          8. Hafta: 28 Ocak 2026

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

          Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

          Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

          Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

          Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

          Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte Puskas Arena)

        • 5

          İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:

        • 6

          Liverpool (E)

        • 7

          Manchester City (D)

        • 8

          Eintracht Frankfurt (D)

        • 9

          Atletico Madrid (E)

        • 10

          Bodo/Glimt (E)

        • 11

          Ajax (D)

        • 12

          Monaco (D)

        • 13

          Union SG (E)

        • 14

          Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        5 ilde alevler yükseldi!
        5 ilde alevler yükseldi!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Habertürk Anasayfa