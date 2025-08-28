Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olması beklenen görüşmenin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Merz "Açıkça görülüyor ki Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak." diye konuştu.

Rusya dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef almıştı.

Friedrich Merz, saldırıya ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu ve "Rusya gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Russland hat in der Nacht wieder sein wahres Gesicht gezeigt. Wir verurteilen die schweren Angriffe gegen die Zivilbevölkerung auf das Schärfste. Dass nun auch die EU-Vertretung ins Fadenkreuz geraten ist, zeugt von der wachsenden Skrupellosigkeit des russischen Regimes. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 28, 2025

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 629 füze ve İHA'nın kullanıldığı saldırıyı terör ve barbarlık olarak nitelendirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'e düzenlenen saldırılardan memnun olmadığını bildirirken, Trump'ın daha sonra Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'ya tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Meloni "Gece gerçekleşen yoğun saldırılar kimin barışın yanında kimin müzakereye inanma niyeti olmadığını gösteriyor." dedi.

Meloni, saldırıları anlamsız olarak nitelendirdi. Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale.



I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 28, 2025