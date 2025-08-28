Samsunspor - Panathinaikos maçı CANLI YAYIN
Samsunspor - Panathinaikos maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına itmek istiyor.
STAT: Samsun 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Irfan Peljto
SAAT: 20.00
YAYIN: HT Spor
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Duricic, Ioannidis
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Samsunspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalıyor. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstleniyor.
YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI
UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlıyor.
Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına göndermek istiyor.
Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemiyor.
Play-off turunun ilk maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Carlo Holse ve Anthony Musaba, iyileşti. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara katılan 2 oyuncu kadroda bulunuyor.