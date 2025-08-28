Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Samsunspor - Panathinaikos maçı CANLI YAYIN

        Samsunspor - Panathinaikos maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına itmek istiyor.

        Giriş: 28.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:01
        Maçta heyecan sürüyor!
        STAT: Samsun 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Irfan Peljto

        SAAT: 20.00

        YAYIN: HT Spor

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Duricic, Ioannidis

        Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Samsunspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalıyor. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstleniyor.

        YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI

        UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlıyor.

        Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına göndermek istiyor.

        Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemiyor.

        Play-off turunun ilk maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Carlo Holse ve Anthony Musaba, iyileşti. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara katılan 2 oyuncu kadroda bulunuyor.

