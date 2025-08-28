Samsunspor - Panathinaikos maçı CANLI YAYIN

STAT: Samsun 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Irfan Peljto

SAAT: 20.00

YAYIN: HT Spor

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Duricic, Ioannidis

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Samsunspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.

Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalıyor. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstleniyor.

YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI

UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlıyor.

Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.