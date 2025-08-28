Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.

327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Öte yandan yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye ediliyor.