        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor - Panathinaikos: 0-0 (MAÇ ÖZETİ) - Samsunspor'dan Avrupa Ligi'ne veda - Futbol Haberleri

        Samsunspor - Panathinaikos: 0-0 (MAÇ ÖZETİ)

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte Samsunspor - Panathinaikos maçının özeti...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:43
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. HT Spor'da yayınlanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        İlk maçta 2-1 mağlup olan temsilcimiz, Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamadı. Samsunspor, Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.

        UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak.

        Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

        YENİ 19 MAYIS STADI’NDA İLK AVRUPA MAÇI OYNANDI

        Samsunspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1997-1998 sezonunda İntertoto Kupası’nda oynadı.

        Kırmızı-beyazlılar, 1998-1999’daki ikinci katılımında ise eski 19 Mayıs Stadı’ndaki son Avrupa sınavına Werder Bremen karşısında çıkmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Aradan geçen 27 yılın ardından yeniden Avrupa arenasına dönen Karadeniz temsilcisi, bu kez 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni 19 Mayıs Stadı’nda Panathinaikos’u konuk etti.

        TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

        27 yıl sonra ilk kez taraftarının önüne Avrupa maçında çıkan Samsunspor’da 19 Mayıs Stadı’nda maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin çoğu satıldı. Karşılaşmayı 26 bin futbolsever izledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

        22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.

        23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.

        38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.

        42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.

        45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elenen kırmızı-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

        66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.

        70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.

        87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 78 Polat Yaldır)

        Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 90 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), loannidis (Dk. 71 Swiderski)

        Sarı kartlar: Dk. 90+5 Tomasson, Dk. 90+6 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 28 Cerin, Dk. 82 Touba, Dk.90+4 Jeremejeff (Panathinaikos)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
