        Dışişleri Bakanı Fidan gündemi değerlendirdi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan gündemi değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 Olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya da yanıt verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2025 - 22:50 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:11
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Fidan TGRT Haber yayınında soruları yanıtladı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını değerlendirirken, "İsrail'in dokunulmazlığı illüzyonu dağıldı." şeklinde konuştu.

        Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan açlık felaketine de dikkat çekerek, "Açlığı bir an önce durdurmamız gerek." dedi.

        Bakan Fidan ayrıca İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğunu vurgularken, ABD'nin İsrail'i artık açık bir şekilde savunamadığını işaret etti.

        Dışişleri Bakanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 Olaylarına dair yaptığı açıklamaya da değinerek "Dünyanın gerçeklere dayalı soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var ortada. (Netanyahu'nun) Bu adamın yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak, başka bir şey değil" dedi.

        "GERİ ADIM ATMAYIZ"

        Bakan Fidan, Türkiye'nin tehdit edilmediği sürece başka bir devlete tehdit oluşturmayacağını söylerken "Düşmanlık yaptığınız zaman da geri adım atmayız." diye konuştu.

        Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." açıklamasına dair sorulan soruyu da yanıtladı.

        Bakan Fidan "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, Türkiye’nin güvenliğini, halkın refahını, milli çıkarlarını hedef alan ve bozmaya çalışan bütün odaklara yöneliktir." dedi.

        Bakan Fidan, sınır ötesi tehditlere ilişkin stratejinin değiştiğini işaret ederek "Sınırımızın ötesinde tehdit oluştuğu zaman, biz burada gelip bizi vurmasını beklemiyoruz. Sınırın ötesinde buna girmemiz lazım." dedi.

        Dışişleri Bakanı ayrıca, Suriye'de sadece PKK/YPG terör örgütünün olmadığını, birçok Kürt partisi olduğunu ve bu partilerle ilişkilerin iyi olduğunu dile getirdi.

        "UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN ÜMİTLİYİZ"

        Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik süren diplomatik çabalara da değinen Bakan Fidan, barış için ümitli olduklarını belirtti.

        Ruslar ve Amerikalılar arasında genel bir anlaşma olduğunu belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin neden masada olmadığına dair ise "Trump savaşan taraflarla bir araya geliyor. Biz savaşın bir tarafı değiliz." dedi.

