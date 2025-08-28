Beşiktaş: 0 - Lausanne: 1 | ÖZET İZLE
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 1-1 eşitlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçı 1-0 kaybederek Avrupa defterini erken kapattı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş sahasında Lausanne'ı ağırladı. Show TV'den canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
İsviçre ekibine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nathan Butler-Oyedeji kaydetti.
Ayrıca Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, 46. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
AVRUPA'YA ERKEN VEDA!
Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde başlayan ve 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'ne düşen temsilcimiz, 3. eleme turunda St. Patricks'i mağlup etmişti. Play-off'larda Lausanne ile eşleşen Kara Kartal, rakibine 2 maç sonunda toplam 2-1'lik skorla mağlup olarak Ağustos ayında Avrupa'ya havlu attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
57. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Diakite, topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrasında altıpasın önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok topun ağlarla buluşmasını engelledi.
64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı tokatladı.
85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.