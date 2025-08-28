Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'le yolları ayırdı!

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenerek Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi...

Siyah-beyazlı yönetim, maçın ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, toplantı sonrası Norveçli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

29 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET ALDI, 1.72 PUAN ORTALAMASI YAKALADI 19 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süreçte bekleneni veremedi. Siyah-beyazlı takımın başında 29 resmi maça çıkan Norveçli teknik adam, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 52 yaşındaki teknik adamla 1.72 puan ortalaması yakalayarak başarısız bir grafik çizdi.