        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'le yolları ayırdı!

        Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen sona erdi! Siyah-beyazlı kulüp, Lausanne mağlubiyeti sonrası yapılan olağanüstü toplantının ardından Norveçli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.08.2025 - 23:45
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenerek Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi...

        Siyah-beyazlı yönetim, maçın ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirirken, toplantı sonrası Norveçli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

        Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

        Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        29 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET ALDI, 1.72 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

        19 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte görev yaptığı süreçte bekleneni veremedi.

        Siyah-beyazlı takımın başında 29 resmi maça çıkan Norveçli teknik adam, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

        Beşiktaş, 52 yaşındaki teknik adamla 1.72 puan ortalaması yakalayarak başarısız bir grafik çizdi.

