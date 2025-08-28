Beşiktaş'ta Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili konuşursak, kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor.

"SONUÇ ALAMAYINCA ELEŞTİRİLER NORMALDİR"

Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum. Bu kulüp için her gün doğru olanı yapıyorum.

"SORUMLU VE SUÇLU BENİM"

Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. 45-50 dakika 10 kişi oynamak da kolay değil. Oyuncularımın her şeylerini, yüzde yüzlerini verdiklerini söyleyebilirim. Sorumlu benim, suçlu benim.