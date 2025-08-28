Habertürk
        Beşiktaş'ta Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!

        Beşiktaş'ta Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya havlu attı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve istifa sorusuna da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 28.08.2025 - 22:51
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

        Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili konuşursak, kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor.

        "SONUÇ ALAMAYINCA ELEŞTİRİLER NORMALDİR"

        Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum. Bu kulüp için her gün doğru olanı yapıyorum.

        "SORUMLU VE SUÇLU BENİM"

        Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. 45-50 dakika 10 kişi oynamak da kolay değil. Oyuncularımın her şeylerini, yüzde yüzlerini verdiklerini söyleyebilirim. Sorumlu benim, suçlu benim.

        "KULÜP DOĞRU OLAN NEYSE ONU YAPABİLİR"

        Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek. Bence gerçeklik algınız garip. İsviçre takımına karşı beş farklı kazanma durumu zor. Geçen sene yanılmıyorsam Lugano'ya karşı 5-1'lik mağlubiyet almıştı Beşiktaş.

        "BEŞİKTAŞ'A POZİTİF KATKI YAPTIĞIMA İNANIYORUM"

        7-8 aydır Beşiktaş'tayım. Geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında iyi anlamda büyük fark var. Bu da gelecekte sonuç verecektir. Beşiktaş'a pozitif katkı yaptığıma inanıyorum. Oyuncularla ilişkim çok iyi. Oyuncularıma sorabilirsiniz.

