Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: 0 - Lausanne: 1 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda) - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: 0 - Lausanne: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 1-1 eşitlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçı 1-0 kaybederek Avrupa defterini erken kapattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş sahasında Lausanne'ı ağırladı. Show TV'den canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

        İsviçre ekibine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nathan Butler-Oyedeji kaydetti.

        Ayrıca Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, 46. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        AVRUPA'YA ERKEN VEDA!

        Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde başlayan ve 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenerek Konferans Ligi'ne düşen temsilcimiz, 3. eleme turunda St. Patricks'i mağlup etmişti. Play-off'larda Lausanne ile eşleşen Kara Kartal, rakibine 2 maç sonunda toplam 2-1'lik skorla mağlup olarak Ağustos ayında Avrupa'ya havlu attı.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

        29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

        45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

        57. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Diakite, topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrasında altıpasın önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok topun ağlarla buluşmasını engelledi.

        64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı tokatladı.

        85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere gitti.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        7 ilde alevler yükseldi!
        7 ilde alevler yükseldi!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Habertürk Anasayfa