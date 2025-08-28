"Süper gücün lideri bir Rus varlığı"

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ABD yönetimine ilişkin sert bir eleştiride bulundu.

ABD'nin Rusya'dan yana olduğunu işaret eden Sousa "Dünyanın en büyük süper gücün lideri bir Sovyet ya da Rus varlığı. Objektif olarak böyle." dedi.

Sousa, ABD'nin bir tarafın müttefiki olmaktan çatışmayı sona erdirmek için bir hakem olma görevine geçtiğini dile getirdi.

Diário de Notícias gibi Portekiz basın organları, Donald Trump'ı hedef alan bu konuşmayı sıra dışı olarak tanımladı. Diário de Notícias'ın haberine göre, Sousa daha önceki bir konuşmasında ABD'yi eski bir müffetik olarak nitelendirmişti.

Portekiz Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye yönelik eleştirisi Avrupa Parlementosu üyesi António Tânger Corrêa'nın tepkisini çekti.

Corrêa, Sousa'nın NATO üyesi bir ülkenin liderine "Rus varlığı" diyerek kırmızı çizgiyi aştığını ifade ederken, bu açıklamanın Portekiz-ABD ikili ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

PORTEKİZ'İN F-35 ÇEKİNCESİ

Politico'nun haberine göre, Portekiz Hava Kuvvetleri F-35 alımını tavsiye ediyor ancak Portekiz basınına konuşan Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, jeopolitik bağlamın dikkate alınması gerektiğini ve müttefik ülkelerin öngörülebilirliğinin çok önemli olduğunu dile getirmişti.

Melo ayrıca, dünyanın ve dolayısıyla müttefiklerin de değiştiğini, uçakların operasyonel kullanımına birtakım kısıtlamalar getirebileceklerini söylemişti. Melo kısıtlamalara, uçağın bileşenlerinin ve bakımının da dahil olabileceğini ifade etti. Politico'ya daha sonra açıklamada bulunan Portekiz Savunma Bakanlığı, F-35 alımını dışlamadıklarını bildirdi. Bakanlık ayrıca, jeopolitik bağlam ve uçakların kullanımındaki kısıtlamaların göz önüne alınacağını ifade etti.