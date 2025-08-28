Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Süper gücün lideri bir rus varlığı" | Dış Haberler

        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"

        Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, dünyadaki en büyük gücün liderinin bir "Sovyet ya da Rus varlığı" olduğunu ifade ederken, ABD yönetiminin Rusya'dan yana tavır aldığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ABD yönetimine ilişkin sert bir eleştiride bulundu.

        ABD'nin Rusya'dan yana olduğunu işaret eden Sousa "Dünyanın en büyük süper gücün lideri bir Sovyet ya da Rus varlığı. Objektif olarak böyle." dedi.

        Sousa, ABD'nin bir tarafın müttefiki olmaktan çatışmayı sona erdirmek için bir hakem olma görevine geçtiğini dile getirdi.

        Diário de Notícias gibi Portekiz basın organları, Donald Trump'ı hedef alan bu konuşmayı sıra dışı olarak tanımladı. Diário de Notícias'ın haberine göre, Sousa daha önceki bir konuşmasında ABD'yi eski bir müffetik olarak nitelendirmişti.

        Portekiz Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye yönelik eleştirisi Avrupa Parlementosu üyesi António Tânger Corrêa'nın tepkisini çekti.

        Corrêa, Sousa'nın NATO üyesi bir ülkenin liderine "Rus varlığı" diyerek kırmızı çizgiyi aştığını ifade ederken, bu açıklamanın Portekiz-ABD ikili ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

        REKLAM

        PORTEKİZ'İN F-35 ÇEKİNCESİ

        Politico'nun haberine göre, Portekiz Hava Kuvvetleri F-35 alımını tavsiye ediyor ancak Portekiz basınına konuşan Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, jeopolitik bağlamın dikkate alınması gerektiğini ve müttefik ülkelerin öngörülebilirliğinin çok önemli olduğunu dile getirmişti.

        Melo ayrıca, dünyanın ve dolayısıyla müttefiklerin de değiştiğini, uçakların operasyonel kullanımına birtakım kısıtlamalar getirebileceklerini söylemişti.

        Melo kısıtlamalara, uçağın bileşenlerinin ve bakımının da dahil olabileceğini ifade etti.

        Politico'ya daha sonra açıklamada bulunan Portekiz Savunma Bakanlığı, F-35 alımını dışlamadıklarını bildirdi.

        Bakanlık ayrıca, jeopolitik bağlam ve uçakların kullanımındaki kısıtlamaların göz önüne alınacağını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Solskjaer'den istifa sorusuna yanıt!
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        7 ilde alevler yükseldi!
        7 ilde alevler yükseldi!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Habertürk Anasayfa