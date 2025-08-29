UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
- 1
Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- 2
Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.
- 3
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün TSİ 14.00'te Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
-
- 4
Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katılacak.
- 5
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
- 6
1. Torba
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
-
- 7
2. Torba
FENERBAHÇE
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
- 8
3. Torba
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludugorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice
- 9
4. Torba
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann
-