        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        Giriş: 29.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:18
        • 1

          Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün TSİ 14.00'te Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

        • 4

          Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katılacak.

        • 5

          İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        • 6

          1. Torba

          Roma

          Porto

          Rangers

          Feyenoord

          Lille

          Dinamo Zagreb

          Real Betis

          Salzburg

          Aston Villa

        • 7

          2. Torba

          FENERBAHÇE

          Braga

          Kızılyıldız

          Lyon

          PAOK

          Viktoria Plzen

          Ferencvaros

          Celtic

          Maccabi Tel Aviv

        • 8

          3. Torba

          Young Boys

          Basel

          Midtjylland

          Freiburg

          Ludugorets

          Nottingham Forest

          Sturm Graz

          FCSB

          Nice

        • 9

          4. Torba

          Bologna

          Celta Vigo

          Stuttgart

          Panathinaikos

          Malmö

          Go Ahead Eagles

          Utrecht

          Genk

          Brann

