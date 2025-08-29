Habertürk
        İçişleri Bakanı Yerlikaya: TIR şoförü uyuşturucu kullanmış | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        TIR gişelere dalmış 2'si jandarma 5 kişi yaralanmıştı... TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan TIR ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, Y.Ö.'nün tahlilinde madde tespit edilmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:56
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İstanbul Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişelerinde, dün bir TIR, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

        2'Sİ JANDARMA 5 KİŞİ YARALANDI

        Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        YERLİKAYA: MADDE TESPİT EDİLDİ

        Bu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Yerlikaya, TIR şoförünün uyuşturucu kullandığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya, "İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan TIR ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförü Y.Ö.'nün ise yapılan tahlilinde madde tespit edilmiştir.

        "TRAFİK BİR YAŞAM ALANIDIR"

        Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        #istanbul
        #Son dakika haberler
