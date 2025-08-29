Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Almanya'nın Mark'ı, Fransa'nın Frang'ı: Euro'dan önce Avrupa'da hangi ülke hangi para birimini kullanıyordu?

        Almanya'nın Mark'ı, Fransa'nın Frang'ı: Euro'dan önce Avrupa'da hangi ülke hangi para birimini kullanıyordu?

        Euro bugün Avrupa'nın ortak simgesi, ama bundan sadece çeyrek yüzyıl önce kıta, renkli ve birbirinden farklı para birimlerine ev sahipliği yapıyordu. Mark'tan Frang'a, Lira'dan Peseta'ya kadar her ülkenin kendi kimliğini taşıyan paraları vardı. İşte Euro'dan önce Avrupa'nın para birimi haritası…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 29.08.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün cüzdanlarımızda gördüğümüz Euro, aslında oldukça yeni bir misafir. Ondan önce Avrupa ülkeleri, yüzyıllar boyu kendi ulusal paralarını kullanmıştı. Peki Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da ya da Yunanistan’da hangi para geçiyordu?

        • 2

          EURO’NUN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

          Euro, 1 Ocak 1999’da elektronik işlemlerde, 1 Ocak 2002’de ise banknot ve madeni para olarak kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği ülkeleri, tek para birimi sayesinde ticaret, seyahat ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi amaçladı.

        • 3

          Ancak Euro’nun sahneye çıkmasından önce, her ülke kendi ulusal para birimini kullanıyordu. Bu para birimlerinin çoğu, ülkelerin kimliğiyle özdeşleşmişti.

        • 4

          YUNANİSTAN: DRAHMİ

          Yunanistan, Euro’dan önce Drahmi kullanıyordu. Dünyanın en eski para birimlerinden biri olan Drahmi’nin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanıyordu. 2002’de Euro’ya geçiş, Yunan halkı için tarihi bir dönüm noktası oldu.

        • 5

          HOLLANDA: GULDEN

          Hollanda’da Gulden geçerliydi. 17. yüzyıldan itibaren kullanılan Gulden, ülkenin ticaret gücüyle özdeşleşmişti. Amsterdam’ın küresel finans merkezi haline gelmesinde Gulden’in istikrarının büyük katkısı vardı.

        • 6

          İSPANYA: PESETA

          İspanya, Euro öncesinde Peseta kullanıyordu. 1869’da tedavüle giren bu para birimi, özellikle turistik bölgelerde yaşayan yabancılar tarafından da iyi biliniyordu. Peseta, renkli banknot tasarımlarıyla dikkat çekiyordu.

        • 7

          İTALYA: LİRA

          İtalya’da Lira, halkın günlük yaşamında derin izler bırakan bir para birimiydi. 1861’de İtalya’nın birleşmesinden sonra kullanılmaya başlanan Lira, Euro’ya geçişte duygusal bir vedaya sahne oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle zaman zaman değer kaybetse de İtalya’nın sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı.

        • 8

          FRANSA: FRANSIZ FRANGI

          Fransa’nın ulusal parası Fransız Frangı idi. 1360’lara dayanan tarihiyle, Avrupa’nın en eski para birimlerinden biri sayılıyordu. Fransız Frangı, sadece ülkenin değil, eski sömürgelerinin de uzun yıllar boyunca para sistemi içinde yer aldı.

        • 9

          ALMANYA: DEUTSCHE MARK

          Almanya, Euro’dan önce Deutsche Mark (DM) kullanıyordu. 1948’de dolaşıma giren bu para birimi, Almanya’nın savaş sonrası toparlanmasının sembolü oldu. Güvenilirliği ve sağlam ekonomisi sayesinde, Avrupa’nın en güçlü paralarından biri kabul ediliyordu.

        • 10

          DİĞER ÜLKELER VE PARA BİRİMLERİ

          Belçika: Belçika Frangı

          Avusturya: Şilin

          Portekiz: Escudo

          Finlandiya: Markka

          İrlanda: İrlanda Lirası

          Euro, bu farklı para birimlerini tarihe gömerek Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesini hızlandırdı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        Samsunspor, Panathinaikos'u salladı ama yıkamadı!
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda!
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Merz: Putin-Zelenskiy görüşmesi olmayacak
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        8 ilde alevler yükseldi!
        8 ilde alevler yükseldi!
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Habertürk Anasayfa