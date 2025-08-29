Almanya'nın Mark'ı, Fransa'nın Frang'ı: Euro'dan önce Avrupa'da hangi ülke hangi para birimini kullanıyordu?
Euro bugün Avrupa'nın ortak simgesi, ama bundan sadece çeyrek yüzyıl önce kıta, renkli ve birbirinden farklı para birimlerine ev sahipliği yapıyordu. Mark'tan Frang'a, Lira'dan Peseta'ya kadar her ülkenin kendi kimliğini taşıyan paraları vardı. İşte Euro'dan önce Avrupa'nın para birimi haritası…
- 1
Bugün cüzdanlarımızda gördüğümüz Euro, aslında oldukça yeni bir misafir. Ondan önce Avrupa ülkeleri, yüzyıllar boyu kendi ulusal paralarını kullanmıştı. Peki Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da ya da Yunanistan’da hangi para geçiyordu?
- 2
EURO’NUN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Euro, 1 Ocak 1999’da elektronik işlemlerde, 1 Ocak 2002’de ise banknot ve madeni para olarak kullanılmaya başlandı. Avrupa Birliği ülkeleri, tek para birimi sayesinde ticaret, seyahat ve ekonomik istikrarı güçlendirmeyi amaçladı.
- 3
Ancak Euro’nun sahneye çıkmasından önce, her ülke kendi ulusal para birimini kullanıyordu. Bu para birimlerinin çoğu, ülkelerin kimliğiyle özdeşleşmişti.
-
- 4
YUNANİSTAN: DRAHMİ
Yunanistan, Euro’dan önce Drahmi kullanıyordu. Dünyanın en eski para birimlerinden biri olan Drahmi’nin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanıyordu. 2002’de Euro’ya geçiş, Yunan halkı için tarihi bir dönüm noktası oldu.
- 5
HOLLANDA: GULDEN
Hollanda’da Gulden geçerliydi. 17. yüzyıldan itibaren kullanılan Gulden, ülkenin ticaret gücüyle özdeşleşmişti. Amsterdam’ın küresel finans merkezi haline gelmesinde Gulden’in istikrarının büyük katkısı vardı.
- 6
İSPANYA: PESETA
İspanya, Euro öncesinde Peseta kullanıyordu. 1869’da tedavüle giren bu para birimi, özellikle turistik bölgelerde yaşayan yabancılar tarafından da iyi biliniyordu. Peseta, renkli banknot tasarımlarıyla dikkat çekiyordu.
-
- 7
İTALYA: LİRA
İtalya’da Lira, halkın günlük yaşamında derin izler bırakan bir para birimiydi. 1861’de İtalya’nın birleşmesinden sonra kullanılmaya başlanan Lira, Euro’ya geçişte duygusal bir vedaya sahne oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle zaman zaman değer kaybetse de İtalya’nın sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı.
- 8
FRANSA: FRANSIZ FRANGI
Fransa’nın ulusal parası Fransız Frangı idi. 1360’lara dayanan tarihiyle, Avrupa’nın en eski para birimlerinden biri sayılıyordu. Fransız Frangı, sadece ülkenin değil, eski sömürgelerinin de uzun yıllar boyunca para sistemi içinde yer aldı.
- 9
ALMANYA: DEUTSCHE MARK
Almanya, Euro’dan önce Deutsche Mark (DM) kullanıyordu. 1948’de dolaşıma giren bu para birimi, Almanya’nın savaş sonrası toparlanmasının sembolü oldu. Güvenilirliği ve sağlam ekonomisi sayesinde, Avrupa’nın en güçlü paralarından biri kabul ediliyordu.
-
- 10
DİĞER ÜLKELER VE PARA BİRİMLERİ
Belçika: Belçika Frangı
Avusturya: Şilin
Portekiz: Escudo
Finlandiya: Markka
İrlanda: İrlanda Lirası
Euro, bu farklı para birimlerini tarihe gömerek Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesini hızlandırdı.