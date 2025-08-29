Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi - Ayrılığın perde arkası - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda da karar alındı. Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrıldı. Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        DERBİLERDE GALİBİYET ALAMADI

        Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti.

        Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

        REKLAM

        OYUNCU SEÇİMLERİNDE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon değişkenlik gösteren ilk 11 eleştiri konusu oldu. Sıklıkla değişen 11'de özellikle stoper hattında 2 ve 3'lü sistemler sezon boyunca farklılık gösterdi. Ligde 17'si yabancı, 16'sı yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi.

        FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

        > Türkiye macerasında 2. sezon kısa sürdü

        Kariyerinde birçok başarıya imza atan Portekizli teknik adam, 2 Haziran 2024'te Fenerbahçe için geldiği İstanbul'da coşkulu taraftar önünde kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı. Teknik direktörlük kariyerinde 10. takım olan Fenerbahçe'de ilk sezonunda 56 maça çıkarken 35 galibiyet, 9 mağlubiyet, 12 beraberlik yaşadı. Mourinho, Trendyol Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybederek sezonu 2. tamamladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete 84 puan topladı ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Son 12 sezonda çalıştırdığı takımlar arasında en yüksek rakama ulaşsa da şampiyonluk için yeterli olmadı.

        > Son maçına Portekiz'de çıktı

        Süper Lig'i 2. tamamlayarak Devler Ligi vizesi alan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord'u 1-2 ve 5-2'lik skorlarla elerken play-off turuna yükseldi. Bu turda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler evinde golsüz berabere kaldı. Deplasmanda ise 1-0'lık mağlubiyet Şampiyonlar Ligi lig aşaması şansını kaybettirdi. Kanarya, Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

        Mourinho yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 2'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Özellikle Portekiz'de alınan sonuç taraftarlar tarafından büyük eleştiriye neden olurken, alınan karar doğrultusunda ligin kalan bölümünde Mourinho ile devam edilmeyecek.

        Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunda yakın zamanda resmi açıklama yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa