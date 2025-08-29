Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertliler, derbilerde 1 gol atarken, kalesinde 5 gole engel olamadı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a evinde mağlup olurken, deplasmanda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile oynadığı 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 derbide sadece 1 puan elde etti.

💥 Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! 👋 🎙️ @ahmetselimkul : Bu karar dün gece alındı, bu sabah açıklandı. Jose Mourinho, şu an tesislerde oyuncularla vedalaşıyor. pic.twitter.com/ozWwiTO9Ny

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon değişkenlik gösteren ilk 11 eleştiri konusu oldu. Sıklıkla değişen 11'de özellikle stoper hattında 2 ve 3'lü sistemler sezon boyunca farklılık gösterdi. Ligde 17'si yabancı, 16'sı yerli olmak üzere toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4

> Türkiye macerasında 2. sezon kısa sürdü

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Portekizli teknik adam, 2 Haziran 2024'te Fenerbahçe için geldiği İstanbul'da coşkulu taraftar önünde kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı. Teknik direktörlük kariyerinde 10. takım olan Fenerbahçe'de ilk sezonunda 56 maça çıkarken 35 galibiyet, 9 mağlubiyet, 12 beraberlik yaşadı. Mourinho, Trendyol Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybederek sezonu 2. tamamladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete 84 puan topladı ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Son 12 sezonda çalıştırdığı takımlar arasında en yüksek rakama ulaşsa da şampiyonluk için yeterli olmadı.

💥 Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! 👋



🎙️ @ahmetselimkul: Ben de Volkan Demirel ismini duydum, üzerinde çalışıldığını öğrendim. Evet, şunu da net söyleyeyim: Yayına girmeden önce tekrar konuşmalar yaptım. Bu ismi söylediğimde, "Bence herhangi bir ismi… pic.twitter.com/qprel8Z0aA — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2025

> Son maçına Portekiz'de çıktı

Süper Lig'i 2. tamamlayarak Devler Ligi vizesi alan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord'u 1-2 ve 5-2'lik skorlarla elerken play-off turuna yükseldi. Bu turda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler evinde golsüz berabere kaldı. Deplasmanda ise 1-0'lık mağlubiyet Şampiyonlar Ligi lig aşaması şansını kaybettirdi. Kanarya, Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 2'si Trendyol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Özellikle Portekiz'de alınan sonuç taraftarlar tarafından büyük eleştiriye neden olurken, alınan karar doğrultusunda ligin kalan bölümünde Mourinho ile devam edilmeyecek.

Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunda yakın zamanda resmi açıklama yapacak.