İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!

İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Direksiyonda rahatsızlanmış!
Samsun'da, iki kişinin yolcu otobüsünün altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Hakan Okul'un olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi, ikinci kaptanı çağırmasını istediği yer aldı. Kazanın ardından ise Okul'un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul'a su verdiği anlar yer aldı
Samsun'un Terme ilçesinde kaza, 25 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Gündoğdu mevkiinde meydana geldi.
YOLDAN ÇIKIP İKİ KİŞİYE ÇARPTI
Mustafa Hakan Okul yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (69) çarptı.
İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da 27 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.
KAZADA YENİ DETAYLAR
Kazanın farklı otobüs içi kamerası daha ortaya çıktı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün güvenlik şeridine girip, branda çekenlere çarptığı görüldü.
İKİNCİ KAPTANIN GELMESİNİ İSTEMİŞ
Yolcu otobüsünün şoförü Okul'un, olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi ise dikkat çekti. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği yer aldı.
KAZADAN SONRA YERİNDEN KALKAMADI
Kazanın ardından Okul'un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul'a su verdiği kameraya yansıdı. Otobüs şoförünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.