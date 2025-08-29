Jose Mourinho'nun en erken vedası! 'Special One' dibi gördü...
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, sarı-lacivertli camiaya büyük hayal kırıklığı yaşattı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe dönemini kupasız kapatırken, kariyerinde en kısa süre çalıştırdığı takım da Fenerbahçe oldu...
Fenerbahçe'nin 2024 yazında büyük umutlarla göreve getirdiği Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe kariyeri büyük bir hüsranla sona erdi.
Bir zamanlar dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösterilen ve 'Special One (Özel Biri)' lakabıyla ünlenen Portekizli teknik adam, şimdilerde geçmişini mumla arar hale geldi...
Çalıştırdığı takımlarda 'oyundan çok sonuç hocası' olarak tanımlanan 62 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde ise oyun ve sonuç olarak sınıfta kaldı.
Fenerbahçe'yle ilk sezonunda Süper Lig'de 2. sırayı elde eden, Türkiye Kupası'nda ise ezeli rakibi Galatasaray'a elenen Mou, sarı-lacivertli camiada büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Son olarak yönetimle transfer konusunda anlaşmazlık yaşayan Jose Mourinho'nun asbaşkan Hamdi Akın hakkında sarf ettiği sözler bardağı taşıran son damla oldu.
Fenerbahçe yönetimi tarafından görevine son verilen Portekizli teknik adamın kariyerinde en kısa süre çalıştırdığı takım ise Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli takımın başında 62 maça çıkan Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı ve 2.02 puan ortalaması yakaladı.
Mourinho, Fenerbahçe kariyeri öncesi en kısa teknik direktörlük dönemini ise 86 maçla Tottenham'da geçirmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, Mourinho'nun kariyerinde kupa kazanamadığı iki takımdan biri oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemi de kupa kazanmadan tamamlamıştı.
İşte Mourinho'nun çalıştırdığı takımlardaki görev süreleri:
Fenerbahçe: 62 MAÇ
Tottenham: 86 MAÇ
Porto: 100 MAÇ
Inter: 108 MAÇ
Roma: 113 MAÇ
Manchester United: 151 MAÇ
Real Madrid: 178 MAÇ
Chelsea: 328 MAÇ