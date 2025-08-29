Habertürk
Habertürk
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!

        İstanbul Çekmeköy'de bir kafede yemek yerken silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç'in cinayetinde yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meriç'in öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H.'nin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, 1 kadın 5 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia ediliyor

        Giriş: 29.08.2025 - 13:50 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:50
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da olay, 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Tuncay Meriç, 49 yaşında hayatını kaybetti.
        Tuncay Meriç, 49 yaşında hayatını kaybetti.

        Hastaneye kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

        Tuncay Meriç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Meriç yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

        EDİRNE'DE YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin E.H. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli E.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

        YERLİKAYA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

        GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

        Şüpheli E.H., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Yapılan çalışmalarda olayda tetikçi olduğu değerlendirilen E.H.’nin yanı sıra 1’i kadın 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        "ALACAK VERECEK" İDDİASI

        Gözaltına alınan şüphelilerin, Asayiş Şubedeki işlemleri sürerken olayın geçmişten gelen alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığı öne sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Haberi Görüntüle
