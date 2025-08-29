Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya geleceğini bildirdi.

X hesabı üzerinden açıklamada bulunan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."

Kremlin, Vladimir Putin'in 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Çin'de olacağını; Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına ve askeri geçit törenine katılacağını duyurdu.

4 gün sürecek ziyaretin ilk iki gününün Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki toplantılara ayrılacağı ifade edildi.

Putin'in 31 Ağustos'ta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Çin'deki askeri geçit törenine Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da katılacağı bildirilirken, Kim Jong-Un'un Şi Cinping'in solunda oturması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

3 Eylül günü, II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olduğu gün olarak Çin'in ve müttefiklerin zaferini temsil ediyor. Japonya 2 Eylül 1945 tarihinde Asya-Pasifik cephesini de sonlandıracak teslimiyet belgesini imzalamıştı.

Kremlin, Putin'in ayrıca, Çin'in başkenti Pekin'de 3 Eylül'de gerçekleşecek askeri geçit törenine katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sağında oturacağını dile getirdi.

Peskov, Çin'le ilişkilere değer verdiklerini vurgulayarak, "Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme olmayacağına dair yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Size Putin'in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduklarını ancak uzman seviyesinde yoğun faaliyet yürütülmediğini kaydetti.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmede ele alınan konularla ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın söz konusu görüşmeye dair tüm ayrıntıları paylaşmadığını ve paylaşmayı doğru bulmadıklarını söyledi.