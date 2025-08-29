Hasta yakını ile doktor arasında yaşanan tartışmada kullanılan “Eşek gibi bakacaksın” ifadesi Yargıtayı ikiye böldü. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, doktorun, “Hasta seçme hakkım var, senin hastana bakmayacağım” beyanı üzerine kullanılan ifadenin hakaret değil, kaba söz olduğuna karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise “Hayır, bu söz hakaret” diyerek itiraz etti. Karar, Yargıtay’ın en üst karar organı Ceza Genel Kurulu’na kaldı.

Yargıtay'ın kararına konu olay, 23 Mayıs 2019’da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Babasını muayene ettirmek için hastaneye getiren kişi, bazı hastaların sırasız bir şekilde doktor odasına alınmasını gerekçe göstererek hemşire ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine doktor dışarı çıkarak hasta yakını ile tartışmaya dahil oldu. Doktor, “hasta seçme hakkım var, senin hastana bakmayacağım” dedi. Hasta yakını ise doktora, “Eşek gibi bakacaksın, bakma da göreyim” diye karşılık verdi.

MAHKEME HAKARETTEN MAHKÛM ETTİ

Doktorun şikâyeti üzerine savcılık, hasta yakını hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda sanığın “hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Davanın görüldüğü Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesi, “eşek gibi bakacaksın” sözlerinin doktorun onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğine karar vererek sanığı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İSTİNAF ONAYLADI Sanık bu kararı istinafa taşıdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi de istinaf başvurusunu reddederek kararı onadı. Bunun üzerine hasta yakını Yargıta’a temyiz başvurusu yaptı.- YARGITAY “KABA SÖZ” DEDİ Yargıtay 4. Ceza Dairesi, söz konusu ifadenin “kaba söz” niteliğinde olduğunu, ancak hakaret suçunun unsurlarını taşımadığını belirtti. İstinafın onama kararını kaldırarak hükmü bozdu. Dairenin kararında özetle şu gerekçeler yer aldı: “Hakaret suçunun oluşabilmesi için kullanılan sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olması gerekir. ‘Eşek gibi’ ifadesi kaba ve nezaket dışıdır, ancak doğrudan küçük düşürücü nitelikte değildir. Bu nedenle söz, hakaret suçunun unsurlarını taşımamaktadır.” REKLAM KARŞI OY: TÜRK TOPLUMUNDA KÜFÜR KABUL EDİLİYOR Bu karara muhalif kalan bir üye ise karşı oy gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: “‘Eşek gibi’ sözü, Türk toplumunda küçültücü ve tahkir edici bir anlam taşır. Sanığın bu ifadeyi tartışma sırasında öfke ve aşağılama kastıyla kullandığı açıktır. Bu nedenle söz, mağdurun onurunu rencide edecek nitelikte olup hakaret suçunu oluşturur.”

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ 4. Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası sanık, yeniden yapılacak yargılamada beraat edebilecekti. Ancak dosya yerel mahkemeye gitmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir adım attı. Başsavcılık, 4. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz ederek şu görüşü savundu: “‘Eşek gibi’ ifadesi, Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de olumsuz anlam taşımaktadır. Söz, mağduru tahkir etmeye yöneliktir. Bu nedenle sanığın mahkûmiyet kararının onanması gerekir.” GENEL KURUL NOKTA KOYACAK Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti ancak dosyayı Ceza Genel Kuruluna gönderdi. Son sözü önümüzdeki günlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.