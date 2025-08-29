Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağladı.

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro’luk bonuslar karşılığında anlaştı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.