CHP İstanbul seçimi için iddianame

Hazırlanan iddianamede soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen bir ihbar ile başladığı anlatıldı. Yapılan ihbarda, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik’e oy verilmesi için para teklif ettikleri iddia edildi.

SES KAYDI ALINDI

Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edildi. Bilirkişi tarafından yapılan konuşma çözümlerinde ise 2. erkek şahıs olarak kodlanan kişinin:

“Abi bizde sana yanlış olmaz” dediği, 1. Erkek Şahıs olarak kodlanan kişinin ise: “Abi senden para alıp sana niye oy vermeyelim abi” dediği tespit edildi. Konuşmaların tamamının yer aldığı iddianamede, yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik’e oy verilmesi için 2 delegeye 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye, 750 bin lira istedikleri anlatıldı.

“750 BİN LİRA İSTEDİK” Yapılan çalışmalarda ismi kodlanan kişilerden birinin Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş olduğu tespit edildi. Gümüş’ün iddianamede yer alan ifadesinde, Özgür Çelik’e oy vermeleri için Fahrettin Çırak ve Rıza Akpolat’ın kendilerine 100 bin lira para teklif ettiğini söyleyerek, “Biz de bu teklifin nereye çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin lira istediğimizi söyledik” dedi. “ZATEN CEMAL CANPOLAT’I DESTEKLEDİK” Dosyadaki ses kaydının belli bir aşamadan sonra başladığını anlatan Gümüş, bahsi geçen parayı almadığını ve ses kaydını Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’a verdiğini söyledi. Taştan’ın da bu ses kaydını Canan Kaftancıoğlu’na ilettiğini söyleyen Gümüş, “Canan hanımın da bu ses kaydını o dönem ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini biliyorum. Bizim amacımız karşı aday çıkaran adayın bu şekilde insanlara para dağıtarak seçimi etkilemeye çalıştıklarını kanıtlamaktı. Bu sebeple oraya gittik. İl başkanı seçimlerinde de genel merkezin adayı olan Cemal Canpolat’ı destekledik” dedi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ İddianamede, yapılan soruşturma sonunda incelenen ses kaydı, bilirkişi raporu, şüpheli Veli Güneş’in kabul mahiyetindeki beyanları ve dosyadaki HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaad ederek yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği anlatıldı. İddianamede şüphelilerin, “oylamaya hile karıştırmak” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.