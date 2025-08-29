Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica Kulübü, milli yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile her konuda anlaşma sağladı.
Benfica Kulübü, milli yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.
İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI:
"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.
Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir."
BONUSLARLA 25 MİLYON EURO!
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.
GALATASARAY'A 1 MİLYON 50 BİN EURO
Kerem'i geçen sezon 12 milyon Euro'ya satan Galatasaray'ın ise anlaşma gereği kardan pay geliri olarak 1 milyon 50 bin Euro alacağı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, daha sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.