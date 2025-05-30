Mourinho gitti, geriye sivri dili kaldı!

Fenerbahçe, yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek için sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirmiş, bu anlaşma tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 'Special One (Özel Biri)' lakaplı Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerde istenilen başarıya ulaşamadı ve tecrübeli çalıştırıcıyla yollar resmen ayrıldı.

Saha içinden çok saha dışındaki açıklamaları ve davranışlarıyla gündem olan Mourinho, sarf ettiği bazı sözlerle rakiplerin ve bir kısım Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.

REKLAM advertisement1

Yurt dışında görev yaptığı takımlarda da yaptığı açıklamalarla gündem olan ve basınla sık sık karşı karşıya gelen tecrübeli teknik adam, Türkiye'de de bu özelliğinden ödün vermedi. Hemen hemen her maçtan sonra 'bomba' etkisi yaratan açıklamalar yapan Mou'nun Benfica maçları öncesi ve sonrasında sarf ettiği sözler ise sonu oldu...

REKLAM

HT Spor olarak Mourinho'nun sezon boyunca yaptığı açıklamaları derledik. İşte o sözler...

1. hafta: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 0 Jose Mourinho: Yusuf ve Oğuz da oynayacak. Bunun Türk futbolu için iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum ama aynı zamanda Türk futbolu için de çalışıyorum. Lig hakkında konuşacak olursak, Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor maçı oynandı. Bu akşam da biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim. Zaten bana harika bilgiler verildi. Ancak şimdi daha da iyi anlıyorum. 2. hafta: Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2 Jose Mourinho: Tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor. REKLAM 3. hafta: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 5 Jose Mourinho: Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi takımın iyi bir performans göstermesiydi. 4. hafta: Fenerbahçe: 3 - Alanyaspor: 0 Jose Mourinho: Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz. 5. hafta: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 Jose Mourinho: Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Takımımız belli. Artık kadromuzu biliyoruz, oyuncuların kafalarında herhangi bir soru işareti yok. Kulüp beni satacak mı, kiralık gönderecek mi, takımda tutacak mı gibi sorular yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra stabil görüntü sağlayabiliyoruz. Herkes oynayacak, herkese şans gelecek. Bence bu durum iyi, kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu. REKLAM Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mourinho, hakem Halil Umut Meler ile ilgili şöyle konuştu: "Meslektaşım Okan’ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler. İsterse kulüp başkanı, teknik direktörler, gazetecilerle arkadaş olabilirler. Bununla ilgili sorun görmüyorum. Performanslarında dürüst olduğu müddetçe problem yok benimle ilgili" 6. hafta: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 Jose Mourinho, 2 defa Okan Buruk’un basın toplantısı alanına geldi. Toplantının bitmediğini görünce stadyumu terk etti. 7. hafta: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü. Portekizli teknik adam, bu hareketi neden yaptığını maçın ardından yayıncı kuruluşa şu sözlerle açıkladı: "Ofsayt yoktu. Bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." REKLAM 9. hafta: Samsunspor: 2 - Fenerbahçe: 2 Jose Mourinho: İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz. 10. hafta: Fenerbahçe: 2 - Bodrum FK: 0 Jose Mourinho: Ben ve ekibim oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analizimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bir de yorgunluk var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Yarın oynayacak rakiplerde muhakkak daha az hata olacaktır. Birisi 3, diğeri 4 gün dinlendi. Hem perşembe hem de pazar günü oynamak kolay değil. Kaldı ki bizim oynadığımız özel bir maçtı, diğer rakipler gibi kolay bir maç değildi. REKLAM 11. hafta: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 Jose Mourinho: Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olark istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim. Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi yayınlanıyor. Bu ligi kim izler! Maçlara bakmaya başladım Türkiye’ye gelme durumum oluştuktan sonra. Ama benim bakış perspektifim farklıydı. Gelecekte çalışacağım oyuncuları tanıma adına daha çok oyunculara odaklanmıştım maçları izlerken. Başka şeylere odaklanmamıştım. Tamamen takıma odaklanmıştım. Tabi ki ben buraya gelmeden önce bana bunlar bahsedilmişti başkanımızla buluştuğumuzda, sportif direktörümüzle konuştuğumuzda. Hatta daha da öncesinde bildiğiniz gibi başka önemli ve saygı duyulası bir Türk kulübüyle de görüşmüştüm. Bunlar bana bahsedilmişti. Ama boyutunu görünce inanamadım. Çünkü gerçekten çok karanlık ve kötü kokuyor diyebilirim. Tabi ki benim işim bu. Ben her şeyimi vereceğim kulübüme. REKLAM 12. hafta: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0 Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ‘rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 1 maç men cezası alan teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçında takımın başında olamadı. Saha kenarında Jose Mourinho’nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. 13. hafta: Kayserispor: 2 - Fenerbahçe: 6 Jose Mourinho: Penaltı pozisyonunu, beni bir sonraki görüşünüzde sorun. Bu konuda bir şey diyemem. Pozisyonu TV'den veya tabletten izleme şansım olmadı. Kulübede olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu. Sayın Galatasaray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa, her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3'ü de sarı kart görüyor. Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak.

REKLAM 14. hafta: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1 Galatasaray yetkililerinin hakem konuşmasına anlam veremediğini anlatan Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum çünkü haftalar boyunca arka arkaya nelerin olduğunu biliyoruz. Dün de oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Baskı kültürüne alışıklar, hikaye onlar için farklı olsa da. Antep tarafı kendi maçları hakkında konuştu ama hakemin hata yaptığını düşünmüyorum ki hatasında VAR yardım etti." diye konuştu. 15. hafta: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 Jose Mourinho: Toplantıya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde bir yanlışı oldu mu bilmiyorum ama onunla ilgili hissiyatım iyiydi. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da doğru şekilde mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı çünkü elimizden gelenin en iyisini yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü iyi savaştılar. Beraberlik için savaştılar biz ise kazanmak için savaştık. Beşiktaş'ın 1,5 pozisyonu vardı, 2 bile değil. Bizim ise birçok pozisyonumuz vardı, 2 topumuz direkten döndü REKLAM 16. hafta: Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1 Jose Mourinho: Ben Samet’e bir mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyetteki ufacık katkımı ona armağan etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Benim vereceğim mesaj sadece kendisine. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Samet, zamanın ona yapacağı terapiye nasıl yanıt verecek bakacağız. Genç oyuncuları oynatmakla ilgili problemim yok. Ben Real Madrid de olsaydım da Yusuf’u oynatırdım. Varane’ı oynattığım gibi. Manchester United da olsaydım oynatırdım. Scott McTominay’ı oynattığım gibi 17. hafta: Eyüpspor: 1 - Fenerbahçe: 1 Jose Mourinho: Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. REKLAM 18. hafta: Fenerbahçe. 2 - Hatayspor: 1 Jose Mourinho: Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz. 19. hafta: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3 Jose Mourinho:Verilen arada farklı opsiyonları çalıştık. Farklı şekillerde oynayabilmek önemli. Düzgün bir maç oldu bugün. Rakibin oynama şekli güzeldi. Bize de zorluk yaşattılar. Sonuçtan dolayı üzgün ve sevinçli insanlar olduğunu biliyorum. Hakikatli bir maçtı. Gerçek bir maçtı. Üzücüdür ki Türkiye Ligi'nde çok fazla böyle maç yok. Çünkü bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor. Takımım mükemmel olmaktan uzak. Maçlar bugün gibi oynansaydı biz de çok farklı konumda olurduk. Belirttiğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. REKLAM

KÜRSÜ PLATFORMUNA OTURDU Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantı odasındaki görüntüsü dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, basın toplantı salonunun kürsü platformunda oturarak basın toplantısının başlamasını bekledi. OYUNCAK TRAKTÖRLE OYNADI Sonrasında basın toplantısına başlayan tecrübeli çalıştırıcının masada bulunan oyuncak traktör ile oynaması da dikkatlerden kaçmadı. 20. hafta: Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 4 Jose Mourinho: Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik. Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu burada öğreniyor olmak benim için ayrıcalık. 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım. REKLAM 21. hafta: Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2 Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. 22. hafta: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 Jose Mourinho: Endişenelecek vaktim yoktu. Çünkü kulübede tecrübeye sahip olduğunuzda sanki alacakaranlıkta gibi bir tünelin içinde gibi oluruz. O durumda sadece maçı okumanız gerekir. Ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Devre bitmeden gol atarsak aklımda bir şey vardı, 2-0 biterse başka bir şey. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonraki oyundu. Sayısal üstünlüğün olduğu çok fazla antrenman yapıyoruz. 9 kişiye karşı 3, 4 top kaybı yaptık. Fred stoper oynadı. Hayatımda ilk kez o boyda bir stoper oynattım, topu tutması için. Fred topu kapıp ileri gidiyor, sonra topu kaybediyoruz, rakip şut çekiyor. Bizler taraftar değiliz, duygusal kontrollere sahip olmamız gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüzdeki gibi sakin olmamız gerekiyor. Futbolda maç sırasında cennet ve cehennem yoktur. En azından maç sırasında yoktur. Şu anda bizim için cennet ama maç sırasında değildi. REKLAM 23. hafta: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 Jose Mourinho: Bizler bugün İsmail ve Çağlar’ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyor. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takımıma ve takımdaki oyunculara güveniyorum. Futbolda bazen böyle sakatlıkların yaşandığı dönemler oluyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp transfer sürecinde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti. Bu sakatlıklar belki 1 hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar 24. hafta: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1 Jose Mourinho: Ben kendimi, hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvadayız, Avrupa Ligi'nde hayattayız. Orada kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama biz adım adım hedef koyuyoruz. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim REKLAM 25. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 Jose Mourinho: Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu. 26. hafta: Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 0 Galatasaray maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Teknik Direktör Jose Mourinho için tribünlerde "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankart açıldı ve Portekizli teknik adama destek verildi. 27. hafta: BAY GEÇTİ 28. hafta: Fenerbahçe: 0 - Samsunspor: 0 Jose Mourinho: Şampiyonluk şansı için yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün ligde 3. sırada olan takım sanki düşmemeye oynuyorlar gibi mücadele etti. Çok zor olacak ama matematiksel olarak mümkün. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz REKLAM

CENK VE MAXIMIN SÖZLERİ "Cenk'i çok fazla kullanmadım. O bizim elimizdeki 4. santrfor oyuncusu. Onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Aynı anda 4 tane santrfor oynatamam. Gol ihtiyacımız olduğu zaman sahaya sürdüm. Kendisi bu pozisyonda 4. tercih. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi profesyonel. Ben kendisinin bu kararını durduramam. Maximin son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı olmadı. Onun çalıştığı insanlar illegal şekilde dataları sizlerle paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maçta taktiksel bir antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Oyunculara nasıl pozisyon almasını gerektiğini gösterdiğimiz bir antrenmandı. Antrenmanda en çok yükü olan kişi bendim. Maximin bireysel çalışma yaptı. O datalara sahip olması normal. Bunu paylaşmaları manipülasyon. Kendisi oynayacak fitlikte değil. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı şekilde oynamadığınızda oynamak için hazır olmuyorsunuz." 29. hafta: Bodrum FK: 2 - Fenerbahçe: 4 Jose Mourinho: Bugün rahat bir şekilde kazandık. 45 dakikada maçı kazandık. İkinci yarıda ilk yarıda olduğumuz kadar iyi değildik. Konsantrasyonumuz ilk yarıda olduğu kadar yüksek değildi. Tempo çok net bir şekilde düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Kulübeden gelen oyuncuların da bu şartlarda oyuna girmelerinden dolayı motivasyonları çok yüksek değildi. Kulübeden maçı çevirme motivasyonu ile gelmediler. Sakatlık olmadı. Milli aradan dolayı yaşamış olduğumuz zorlu haftadan dolayı çünkü oyuncular günler geçtikçe takıma katıldılar. Maça iyi başladık. Garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika reaksiyon gösterdi. İlk yarıda maçı öldürmeyi başardık. Mutluyum 30. hafta: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1 REKLAM Jose Mourinho: Taraftarların İrfan Can Kahveci'nin adını bağırmasından dolayı çok mutluyum. Elbette bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama taraftarlar oyuncuyu destekleyince ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Yani 35 milyon taraftarımız var. Ancak sadece 1 teknik direktör karar veriyor. Bu kararlar doğru veya yanlış olabilir ama dediğim gibi 1 kişi karar veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can Kahveci de İsmail Yüksek gibi sezon içinde çok problem yaşadı. Ufak problemler yaşadı ama bu hafta da yaşadı. Dünkü antrenmanda da adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarlarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor. 31. hafta: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 Jose Mourinho: Değişiklik için beklemiş olmamın sebebi takımdan memnun olmamdı. Tabii ki bizler farklı bakış açısına sahibiz, sizler bir gazetecisiniz, ben de bir teknik direktörüm, farklı bakış açılarına sahibiz 32. hafta: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 Jose Mourinho: Bu ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde kaybettiğimiz son maçlar belirleyici oldu ama bu lig başlamadan sonucu belliydi. 33. hafta: Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 4

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI HAKKINDA "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim." REKLAM 34. hafta: Fenerbahçe: 2 - Eyüpspor: 1 Jose Mourinho: Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. 35. hafta: Hatayspor: 4 - Fenerbahçe: 2 Jose Mourinho: Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da.

2025-2026 SEZONU Geçtiğimiz sezonu birçok skandal açıklama ve kupasız kapatan Jose Mourinho yeni sezonda da sivri dilli açıklamalarıyla gündemden düşmedi. Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk maçı: Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına 6 Ağustos'ta Feyenoord karşısında çıkan Portekizli teknik adam, 2-1 kaybedilen maç sonrası kendisi hakkında çok fazla iddianın ortaya atıldığını söyledi. Mourinho, "Benim için de günde 23 saat telefonla konuştuğum, 500 oyuncuyla görüştüğüm yazıldı. Ben sadece Skriniar ile görüştüm." açıklamasında bulundu. Fenerbahçe: 3 - Kocaelispor: 1 Mourinho, 3-1 kazanılan Kocaelispor maçının ardından kendisine yöneltilen, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak diğer ülkelerden daha mı zor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Çalıştığım diğer ülkelere kıyasla bu durum daha zor." Mourinho'nun basın toplantısında değindiği diğer konular ise şöyle; Soru: Kaç tane daha futbolcu bekliyor takviye olarak? Jose Mourinho: Elimdeki oyuncularla çalışıyorum. Yorum yapmıyorum. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı: Fenerbahçe: 5 - Feyenoord: 2 "Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü." "SÖZLERİMİ DOĞRU YORUMLAMAK GEREKİYOR" "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız." 19.08.2025 - Özel röportaj Soru: Brezilya'da antrenörü olmak istediğiniz, bu fırsatı yakalamak istediğiniz, sizin de özel olduğunu düşündüğünüz, farklı bir futbolu olan bir oyuncu var mı? Jose Mourinho: Ben bunu yapabilecek ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim. 20.08.2025 - Fenerbahçe: 0 - Benfica: 0 İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk yarı bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu. "BENFICA EKONOMİYİ DÜŞÜNMEDİ, BÜYÜK KULÜP GİBİ DAVRANDI" Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin ise "Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması." ifadelerini kullandı.

"KULÜP EKSTRA BİR ŞEY SARF ETMEDİ" Benfica ile oynanan rövanş mücadelesi öncesi Portekiz basınından Sport TV'ye açıklamalarda bulunan Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum." dedi. "ONU TANIMIYORUM" Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya…" ifadelerini kullanmıştı. Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu sözler, Portekiz basını tarafından Mourinho'ya sorulmuştu. Jose Mourinho'nun ise açıklamasında, "Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişi kim, bilmiyorum. Belki kulüpte kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti. Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı Benfica: 1 - Fenerbahçe: 0 "FENERBAHÇE ZATEN SENELERDİR ŞAMPİYON OLAMIYOR" "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz. Fenerbahçe, zaten senelerdir şampiyon olamıyor. Lig şu anda önceliğimiz. Avrupa Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon güçlü takımlar var, örneğin Porto"