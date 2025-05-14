Müziğin 'Alt-Girl'leri dolu dizgin geliyor
Müziğin son dönemde en sevilen genç kadınlarından bazıları popun katı kısıtlamalarını reddediyor. Onlara 'Alt-Girls' ya da daha anlaşılır tabirle 'Alternatif Kızlar' deniyor. Yaza damga vurmak için gün sayıyorlar
Geçen yaz, dünya müzik piyasasında Sabrina Carpenter, Chappell Roan ve Tate McRae gibi yeni nesil pop şarkıcılarının yıldızı parlamıştı. 2025 yazına geri sayım başlamışken, müzik konusunda yine büyük bir beklenti içine girmemiz kaçınılmaz. Ülke gündeminin yoğunluğu, bunları düşünmeye fazla fırsat tanımasa da dünya, müzikle dolu bir yaza hazırlanıyor.
Bu yaza 'Alt-Girls' denilen şarkıcıların damga vurması bekleniyor. Yani, 'Alternatif Kızlar'...
Sabrina Carpenter
Önümüzdeki aylarda Lorde, Haim kadın grubu, Addison Rae, Kali Uchis gibi isimlerden yeni müzikler gelecek. Bu kadınlar, kendilerine özgü sesleriyle kendi yollarını çizmişler. Hepsi bir şekilde pop müzik üretiyor olsa da seslerine nüanslar katan diğer türlerden de yararlanıyorlar. Kendilerine has hayran kitleleri var. Alternatif görülen bu sesleri dinlemenin bir ayrıcalık olduğunu düşünerek kendilerini gizli ve özel tutmakta kararlılar. Bir dönemin Britney Spears hayranlarını düşünün... Onlar gibi kendilerini çılgınca ortaya atmıyorlar.
Lorde
'Alt-Girl' olmak, pop karşıtı olmak anlamına gelmiyor. Onlar, popun katı kısıtlamalarını reddediyor, sınırlarını genişletiyor. Bir pop yıldızı olmanın bugün ne anlama gelebileceğini ve nasıl görünebileceğini yeniden tanımlamaya istekli sanatçıları temsil ediyor.
'Alt-Girl'ler zaten birer hit şarkı yapımcıları. Örneğin Yeni Zelandalı Lorde, uzun zamandır beklenen ve nisanda çıkardığı yeni teklisi 'What Was That' ile Spotify listelerini ele geçirdi. Kolombiyalı yıldız Kali Uchis ise 'Telepatía' ve rapçi Tyler the Creator ile birlikte söylediği 'After the Storm' gibi beğenilen teklileri sayesinde en çok dinlenen Latin sanatçılarından biri oldu.
Haim
TikTok ünlüsü olarak müzik piyasasına giren, Madonna esintili teklisiyle sevilen Addison Rae, haziranda ilk büyük albümünü çıkarıyor. Ayrıca, bu yaz ilk tam uzunluktaki country projesini yayınlamaya hazırlanan 'Alt-Pop'un annesi Lana Del Rey de var. Onlar açısından, yaratımına yardımcı oldukları bir türden (poptan) uzaklaşmaktan daha 'alternatif' ne olabilir ki?
Kıyafetleriyle de alternatifi yakalıyor 'Alt-Girl'ler. Geçen yılın ağır kıyafetlerle yakalanan seksiliği, bu yıl sanki başka bir yöne evriliyormuş gibi hissettiriyor. 'Alternatif Kızlar'da genel hava, bağcıklı korseler ve ultra mini eteklerden ziyade rahatlık ve sadelik barındıran bir seksapel. Addison Rae, 'Headphones On' şarkısına çektiği klipte parlak mor bir kapüşonlu üst ve kot pantolon giydi. Lorde, Washington Square Park'ta sadece siyah bir sütyen, düğmeli bir gömlek ve haki pantolonla çıktığı konserin görüntülerini klibe dönüştürdü. Haim'in son albüm lansmanı da havalı ve rahat kıyafetlerle farklı hissettirdi. 'Relationships' şarkılarının tekli kapağı için üç kız kardeş havadar atletler, kapriler ve sade ayakkabılar giydi.
Addison Rae
Dünya çapında ünlenen, geçtiğimiz yılın yaz şarkılarının birçoğu içerik açısından özlem kavramı etrafında dönüyordu. Sabrina Carpenter'ın 'Please, Please, Please' ve Chappell Roan'ın 'Good Luck, Babe!' şarkılarından sonra bu yılın müzikleri biraz daha içe dönük ve kendine güven duygusunu ortaya koyuyor. Lorde ve Haim daha çok yaz aşkı ve ilişkilerinin tehlikeleri hakkında sözler yazıyor. Kali Uchis ise yaklaşan albümü 'Sincerely'nin, kendisi de anne olduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetmesiyle başa çıkmasından ilham aldığını paylaştı.
'Alt-Girl' yazı, en sevilen yıldızlardan bazılarının önderlik ettiği, ergenlik çağındaki gençlere hitap eden 'bubblegum pop' tarzı müziğe karşı zarif bir isyanı simgeliyor gibi görünüyor. Bu yazın resmi müziğini tanımlamada öncülük eden kadınların müziği, tahmin edilebilir olmaktan çok uzak. Belki de yaz müziğinde ihtiyacımız olan tam da budur.
Aleyna Tilki
İÇİMİZDEKİ ALT-GIRL
Bu arada içimizden bir ‘Alt-Girl’ bonusu olarak Aleyna Tilki’den söz edebiliriz.
Türkiye'deki alternatif popçular genellikle daha bağımsız üretimler yapan Melike Şahin, Gaye Su Akyol, Kalben gibi isimler olabilir. Ama Aleyna Tilki, daha büyük yapım şirketleri ve ticari stratejilerle çalışsa da ‘Alt-Girl’ olma potansiyelini fazlasıyla taşıyan bir isim aslında.
Dört yıl önce çıkardığı ‘Retrograde’ şarkısında sesini daha atmosferik ve alternatif sound’larla buluşturduğunda başarılı oldu. Bu da daha deneysel işlere sesini taşıyabileceğini gösteriyor. İngilizce elektronik pop, dark pop gibi türlere yönelmesi, onun geleneksel pop kalıbının dışına çıkmaya istekli olduğunu gösteriyor. Alternatif müzikte bu tür arayışlar kritik.
Türler arasında geçiş yapabilme özelliğini, Mor ve Ötesi ona şans vererek keşfetmiş görünüyor. Onlara da şapka çıkarıp Aleyna’nın daha özgün prodüksiyonlarla kendini göstermesi umudumuzu koruyoruz.