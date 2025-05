Müziğin 'Alt-Girl'leri dolu dizgin geliyor

'Alt-Girl'ler zaten birer hit şarkı yapımcıları. Örneğin Yeni Zelandalı Lorde, uzun zamandır beklenen ve nisanda çıkardığı yeni teklisi 'What Was That' ile Spotify listelerini ele geçirdi. Kolombiyalı yıldız Kali Uchis ise 'Telepatía' ve rapçi Tyler the Creator ile birlikte söylediği 'After the Storm' gibi beğenilen teklileri sayesinde en çok dinlenen Latin sanatçılarından biri oldu.