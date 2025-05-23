Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

Böylece her şey ve herkes aynı görünüyor ve aynı hissettiriyor. Moda kendini ifade etmenin sayısız yolundan biri olması gerekirken yapmacık olmaya başlıyor. Ve işin enteresan yanı insanların hala bu yapmacıklığı sürdürmekte ısrarcı olması. Herkes, hayatlarımıza hızla kök salmış algoritmaya hizmet ediyor ve bu da modayı boş ve hiç de kişisel olmayan bir hale getiriyor. Sosyal medyada durmadan sıradan tavsiyeler ve keyfi trendler paylaşılıyor, çünkü bu hobiye katılmanın tek yolu bu gibi duruyor. İnsanların başarıya ulaşmak, kabullenilmek ya da en azından konumlarını korumak için bu trendlere ayak uydurmaları gerekiyor. Başka bir deyişle, kişisel stilin katili aslında algoritmalar ve influencerlar.